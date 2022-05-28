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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 66,4029 руб., курс евро - 69,4353 руб.
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Экономика РФ в 2022 году снизится на 7,8%
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28 мая 2022 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 66,4029 руб., курс евро - 69,4353 руб.

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27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 499,61 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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29 мая 2022 года 11:08
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"Компании, для которых деятельность в...    читать дальше
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