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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 66,4029 руб., курс евро - 69,4353 руб.
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28 мая 2022 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 66,4029 руб., курс евро - 69,4353 руб.
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27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 499,61 коп.
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29 мая 2022 года 18:00
Стоимость "вторички" в крупнейших городах РФ мае - 118 тыс. руб. за кв. м; в среднем по стране - 83-93 тыс. - эксперты
Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в мае составила 118,03 тыс. руб. за кв. м. За месяц показатель сократился на 0,53%, но значение за аналогичный период прошлого года он превышает на 20,4%. Такие данные приводит "Циан.Аналитика". В "Авито... читать дальше
.29 мая 2022 года 17:23
Посещаемость туристами французской столицы после успешных показателей пасхальных каникул вновь отмечена высокими цифрами во время удлиненного по причине католического праздника Вознесения уикенда 26-29 мая, сообщает Le Journal du dimanche. "В таком темпе мы должны к концу года... читать дальше
.29 мая 2022 года 16:54
Международный аэропорт Керки предложил иностранным авиакомпаниям услуги по бесплатному наземному обслуживанию воздушных судов и заправку авиационным топливом. Соответствующее объявление размещено в воскресенье на официальном сайте аэропорта. "Чтобы привлечь иностранные... читать дальше
.29 мая 2022 года 15:41
Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, лидеры условились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля. "Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня... читать дальше
.29 мая 2022 года 15:07
К концу 2022 года на Московских центральных диаметрах (МЦД) планируется открыть десять новых и реконструированных вокзалов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье. "Проект МЦД по-прежнему остается для нас одним из приоритетных. С начала года уже закончили реконструкцию... читать дальше
.29 мая 2022 года 14:12
Евросоюз рассматривает возможность отсрочки эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Еврокомиссия (ЕК) направила странам-членам ЕС предложение, которое предусматривает при отказе от российской нефти, поставляемой морским путем, отсрочить введение ограничений на поставки топлива по нефтепроводу "Дружба", сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на... читать дальше
.29 мая 2022 года 13:42
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о функционировании в России единой информационной системы "Электронная путевка", он вступит в силу 1 сентября 2022 года, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. "Федеральным законом устанавливаются... читать дальше
.29 мая 2022 года 12:41
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 44,1 млн куб. м на 29 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей... читать дальше
.29 мая 2022 года 11:55
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 4,2 тыс. случаев, госпитализированы за сутки 1 тыс. человек, скончались 85 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "По состоянию на 29 мая, в РФ... читать дальше
.29 мая 2022 года 11:08
Объем покупок, которые жители столицы совершили онлайн в марте 2022 года, вырос на 2% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, при этом офлайн-расходы на товары и услуги за аналогичный период сократились на 4%. Причины подобной динамики - высокие темпы цифровизации в сфере... читать дальше
.29 мая 2022 года 10:29
Правительство отдало распоряжение не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год акционерам "Совкомфлота"
Правительство РФ отдало распоряжение профильным ведомствам не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год акционерам публичного акционерного общества "Современный коммерческий флот" ("Совкомфлот"). Распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на... читать дальше
.29 мая 2022 года 10:02
Правительство РФ утвердило индексацию с 1 июня грузовых тарифов ОАО "РЖД" на 11%. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 27 мая и опубликовано правительством в субботу. Индексация не затронет перевозку продовольственных и... читать дальше
.29 мая 2022 года 09:31
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о внесении в Госдуму проекта закона об исполнении федерального бюджета за 2021 год. "Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "Об исполнении... читать дальше
.29 мая 2022 года 09:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с...
.28 мая 2022 года 17:57
Более 4,5 млн отдыхающих планирует принять в нынешнем году город-курорт Сочи, сообщил "Интерфаксу" глава курорта Алексей Копайгородский в субботу в Сочи. "Статистика показывает, что мы примем 4,5 млн человек, но я думаю, что этот показатель будет выше. Только за майские... читать дальше
.28 мая 2022 года 17:24
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возможности предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) претендовать на льготные кредиты по субсидируемой ставке, сообщается на сайте правительства. "Компании, для которых деятельность в... читать дальше
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