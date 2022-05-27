Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,3705 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,79 руб., максимальный - 67,3975 руб. Было заключено 38535 сделок. Объем торгов составил 134258,32 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,73 руб. за доллар США.

27 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 41949 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3705 руб.

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Цены на кофе сорта арабика могут опуститься ниже $2 за фунт к концу года на фоне благоприятной для урожая погоды в Южной Америке и менее активного, чем ожидалось, спроса, полагает глава отдела исследований рынка сельскохозяйственной продукции в Rabobank Карлос... читать дальше

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Россия планирует до 31 августа 2022 года увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла на 400 тыс. тонн, шрота - на 150 тыс. тонн, сообщается в проекте постановления, размещенном на сайте regulation.gov.ru Квота была введена с 15 апреля этого года. В настоящее время ее... Квота была введена с 15 апреля этого года. В настоящее время ее... читать дальше

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Российские компании в апреле сократили экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) на 5% относительно предыдущего месяца - до 210,7 тыс. т, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый со статистикой. В частности, экспорт СУГ в страны дальнего зарубежья уменьшился на 5%, до... В частности, экспорт СУГ в страны дальнего зарубежья уменьшился на 5%, до... читать дальше

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Правительство вскоре может принять решение об индексации грузовых тарифов ОАО "РЖД", доходы которого падают из-за сокращения погрузки. Как сообщили журналистам в секретариате Андрея Белоусова, об этом первый вице-премьер заявил на совещании с грузоотправителями в... читать дальше

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Глобальные фонды акций зафиксировали приток средств инвесторов за неделю, завершившуюся 25 мая, впервые после девяти недель оттоков подряд, показывает еженедельное исследование Bank of America Corp. на базе данных EPFR Global. Чистый приток средств в фонды,... Чистый приток средств в фонды,... читать дальше

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Индия не планирует ограничивать экспорт риса, пишет The Times of India со ссылкой на источники в правительстве и сфере торговли. "У нас более чем достаточные запасы риса, и нет никаких опасений ни по ценам, ни по его доступности для экспорта или для внутренних нужд, -... "У нас более чем достаточные запасы риса, и нет никаких опасений ни по ценам, ни по его доступности для экспорта или для внутренних нужд, -... читать дальше

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Россия с 1 июля по 31 декабря этого года может запретить экспорт риса. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru. "Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006... "Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 41949 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3705 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,79 руб., максимальный - 67,3975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 64,79 руб., максимальный - 67,3975 руб. Было... читать дальше

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Нефтяные котировки меняются слабо и разнонаправленно вечером в пятницу. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 мск подорожали на $0,15 (0,13%) - до $117,55 за баррель. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 мск подорожали на $0,15 (0,13%) - до $117,55 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной... Стоимость фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной... читать дальше

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"Добытчики" цифровых валют потребляют более 2% от общего объема потребляемой в России электроэнергии, это больше, чем сельское хозяйство, поэтому рынок необходимо "обелять" и регулировать, считает заместитель руководителя Минпромторга Василий Шпак. "Знаете, сколько... "Знаете, сколько... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 58,4 пункта по сравнению с 65,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с августа 2011... Это минимальный уровень с августа 2011... читать дальше

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США в рамках мер, нацеленных на Северную Корею, в пятницу включили в санкционный список два российских банка. Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкции попали Дальневосточный банк и находящийся в стадии ликвидации... Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкции попали Дальневосточный банк и находящийся в стадии ликвидации...

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от компании "Клуб Отель" о приобретении "Макдоналдс Корпорейшн", говорится в сообщении ФАС. "Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания", -... "Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания", -... читать дальше

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Министры энергетики и климата стран G7 призвали страны ОПЕК увеличить добычу нефти на фоне резкого скачка цен на топливо. "Мы призываем страны, добывающие нефть и газ, действовать ответственно и отреагировать на сужающийся глобальный рынок, а также отмечаем, что ОПЕК (в... "Мы призываем страны, добывающие нефть и газ, действовать ответственно и отреагировать на сужающийся глобальный рынок, а также отмечаем, что ОПЕК (в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30.05 по 05.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Минсельхоз РФ заинтересован в том, чтобы экспортеры российского зерна имели собственный флот и намерен инициировать предоставление соответствующей господдержки, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в пятницу в Сочи. Это... Это... читать дальше

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