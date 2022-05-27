27 мая 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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27 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.05 по 05.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|30.05.2022
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Апрель 2022
|30.05.2022
|11:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Апрель 2022
|30.05.2022
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Май 2022
|31.05.2022
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Апрель 2022
|31.05.2022
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|I квартал 2022
|31.05.2022
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Май 2022
|31.05.2022
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Апрель 2022
|31.05.2022
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Май 2022
|31.05.2022
|11:00
|Изменение ВВП Италии
|I квартал 2022
|31.05.2022
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Апрель 2022
|31.05.2022
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Май 2022
|31.05.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Май 2022
|31.05.2022
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Май 2022
|31.05.2022
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|I квартал 2022
|31.05.2022
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Март 2022
|31.05.2022
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Март 2022
|31.05.2022
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Май 2022
|31.05.2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Май 2022
|01.06.2022
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Апрель 2022
|01.06.2022
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Апрель 2022
|01.06.2022
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Май 2022
|01.06.2022
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Апрель 2022
|01.06.2022
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Июнь 2022
|02.06.2022
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Апрель 2022
|02.06.2022
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Май 2022
|02.06.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 мая
|02.06.2022
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|I квартал 2022
|02.06.2022
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Апрель 2022
|02.06.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 мая
|02.06.2022
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2022
|02.06.2022
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Апрель 2022
|02.06.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 21 по 27 мая
|03.06.2022
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Апрель 2022
|03.06.2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|03.06.2022
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Апрель 2022
|03.06.2022
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Май 2022
|03.06.2022
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Май 2022
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В течение ближайшей недели с 30.05 по 05.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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