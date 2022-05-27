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27 мая 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,0821 руб.
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27 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0821 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8999 руб., максимальный - 10,3638 руб. Было заключено 1545 сделок. Объем торгов составил 2969,14 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,285 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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