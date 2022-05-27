Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,0821 руб.

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"АЛРОСА" не собирается сокращать работников или приостанавливать производство из-за санкций, сообщил гендиректор компании Сергей Иванов журналистам в ходе корпоративного форума "АЛРОСА" "Хозактив 2022" в пятницу.

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Цены на бензин в США находятся на рекордно высоких уровнях, и Белому дому необходимо поторопиться с решением этой проблемы, учитывая приближение промежуточных выборов в Конгресс.

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Россияне с начала года приобрели в Сбербанке 10 тонн слитков драгметаллов, в том числе 7 тонн золота, сообщил банк.

В прошлом году за аналогичный период клиенты купили в Сбербанке 2,6 тонны драгметаллов в слитках, то есть закупки выросли почти в 4 раза.