Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 664,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2831,79 млрд руб.

27 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 мая составили по Российской Федерации 664,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 578,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 919,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 836,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 мая составили 2831,79 млрд руб. против 2595,21812 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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