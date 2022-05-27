.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 2022 году снизится на 7,8%
Падение ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, следует из макропрогноза Минэкономразвития. Инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 17,5%. В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2%
 
ВЭБу могут выделить 120 млрд рублей из ФНБ
Правительство предложило разместить 120 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированных депозитах в ВЭБ.РФ, следует из обновленного перечня мер по поддержке экономики в условиях санкций. Как уточняется в плане, ресурсы...
 
В РФ могут упростить списание долгов через банкротство
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил о предложении повысить размер суммы долга, при которой граждане смогут пройти внесудебную процедуру личного банкротства. Заявление прозвучало на пленарном заседании Совета судей РФ, пишет...
 
Производители молока и соков могут сократить ассортимент
Производители молочных продуктов и сока рассматривают вопрос о сокращении ассортимента. Об этом "Известиям" рассказал источник в одной из крупнейших компаний на этом рынке. По его словам, уже в ближайшее время заводам не хватит асептической упаковки...
 
27 мая 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
27 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Май 2022
11:00 Изменение денежной массы в еврозоне Апрель 2022
15:30 Изменение расходов и доходов населения США Апрель 2022
15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Апрель 2022
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Май 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
27 мая 2022 года 12:53
"Эксперт РА" подтвердило рейтинги облигаций "СИБУРа" на уровне "ruAAA"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций ПАО "СИБУР холдинг" серий БО-01 - БО-03 на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:52
АЛРОСА" не собирается сокращать работников или приостанавливать производство
"АЛРОСА" не собирается сокращать работников или приостанавливать производство из-за санкций, сообщил гендиректор компании Сергей Иванов журналистам в ходе корпоративного форума "АЛРОСА" "Хозактив 2022" в пятницу.

"Мы не собираемся приостанавливать наши производственные...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:44
План экономического сотрудничества России и Монголии до 2025 года будет разработан в ближайшие месяцы
Россия и Монголия в ближайшие месяцы разработают план торгово-экономических, кооперационных и инвестиционных взаимоотношений до 2025 года, сообщил член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев на международном форуме "Россия...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:37
"Эксперт РА" подтвердило рейтинги облигаций ритейлера "О'Кей" на уровне "ruA-"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО "О'Кей" серий 001P-02 - 001P-04 на уровне "ruA-", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:36
Администрация США надеется на возврат в строй остановленных нефтеперерабатывающих предприятий
Цены на бензин в США находятся на рекордно высоких уровнях, и Белому дому необходимо поторопиться с решением этой проблемы, учитывая приближение промежуточных выборов в Конгресс.

Члены Национального экономического совета при президенте США и другие представители...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:30
С начала года закупки драгметаллов клиентами Сбербанка выросли в 4 раза
Россияне с начала года приобрели в Сбербанке 10 тонн слитков драгметаллов, в том числе 7 тонн золота, сообщил банк.

В прошлом году за аналогичный период клиенты купили в Сбербанке 2,6 тонны драгметаллов в слитках, то есть закупки выросли почти в 4 раза.

Резко...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:27
"Боржоми финанс" позитивно для облигационеров оценивает смену структуры контроля в компании
Представитель владельцев облигаций ООО "Боржоми финанс" - ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез" получил ответ от эмитента касательно информации о безвозмездной передаче от материнской структуры эмитента контрольного пакета акций правительству Грузии, говорится в сообщении...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:21
Минсельхоз: обнуление импортных пошлин на некоторые виды продовольствия носит временный характер
Обнуление импортных пошлин на некоторые виды продовольствия и другую продукцию носит временный характер, заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в кулуарах Всероссийского зернового форума. "В текущих условиях это необходимая мера, которая позволяет смягчить...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:13
ЕС хотел бы импортировать израильский газ через Египет
Власти Евросоюза прорабатывают сделку, которая позволит импортировать израильский газ через Египет в сообщество, сообщил вчера Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

"Топливо будут перерабатывать в сжиженный природный газ на предприятиях в...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:06
Сделка ОПЕК+ в апреле исполнена на 220%, страны ОПЕК выполнили соглашение на 162%, не-ОПЕК - на 321%
В апреле сделка ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи исполнялась на 220%. Такие расчеты, как сообщил "Интерфаксу" источник в одной из стран-участниц, представлены секретариатом ОПЕК.

При этом страны ОПЕК выполнили соглашение на 162%, а страны не-ОПЕК - на 321%, отметил...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,0821 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0821 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8999 руб., максимальный - 10,3638 руб. Было заключено 1545...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 11:53
В 1-м квартале чистая прибыль "Россети Центр и Приволжье" по МСФО выросла на 7,4%
ПАО "Россети Центр и Приволжье" в январе-марте 2022 года увеличило чистую прибыль на 7,4% (год к году), до 4,75 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Выручка выросла на 4,8%, до 29,451 млрд рублей, в том числе от услуг по передаче электроэнергии - на...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 11:51
Лизинговая компания "Роял капитал" 31 мая начнет размещение облигаций на 100 млн рублей
ООО "Роял капитал" 31 мая начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Организатором и андеррайтером выступит ИК "Септем капитал".

Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 11:46
ЦБ РФ выпускает 10-рублевую монету, посвященную Ивановской области
Банк России 30 мая выпускает в обращение монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей, посвященную Ивановской области, сообщается в пресс-релизе Банка России.

Памятная монета "Ивановская область" выпускается в серии "Российская Федерация". Она комбинированная,...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 11:40
"Россети Центр" увеличили квартальную прибыль по МСФО почти на 10%
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр"по МСФО в январе-марте этого года составила 2,67 млрд руб., сообщается в отчетности компании.

Это почти на 10% больше результата аналогичного периода прошлого года

Показатель EBITDA при этом увеличился на 16,7%, до 8,1 млрд...    читать дальше
.
27 мая 2022 года 11:33
В изменении формулы зернового демпфера пока нет необходимости - Минсельхоз РФ
Минсельхоз РФ может изменить формулу зернового демпфера (который предполагает плавающие экспортные пошлины), но пока не видит в этом необходимости и считает эффективными действующие параметры.

"Квота и демпфер - это тот механизм, который нам позволяет регулировать,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.