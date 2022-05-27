27 мая 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
27 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Май 2022
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Апрель 2022
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Апрель 2022
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Апрель 2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Май 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 мая 2022 года 12:53
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций ПАО "СИБУР холдинг" серий БО-01 - БО-03 на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:52
"АЛРОСА" не собирается сокращать работников или приостанавливать производство из-за санкций, сообщил гендиректор компании Сергей Иванов журналистам в ходе корпоративного форума "АЛРОСА" "Хозактив 2022" в пятницу.
"Мы не собираемся приостанавливать наши производственные... читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:44
Россия и Монголия в ближайшие месяцы разработают план торгово-экономических, кооперационных и инвестиционных взаимоотношений до 2025 года, сообщил член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев на международном форуме "Россия... читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:37
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО "О'Кей" серий 001P-02 - 001P-04 на уровне "ruA-", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение... читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:36
Цены на бензин в США находятся на рекордно высоких уровнях, и Белому дому необходимо поторопиться с решением этой проблемы, учитывая приближение промежуточных выборов в Конгресс.
Члены Национального экономического совета при президенте США и другие представители... читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:30
Россияне с начала года приобрели в Сбербанке 10 тонн слитков драгметаллов, в том числе 7 тонн золота, сообщил банк.
В прошлом году за аналогичный период клиенты купили в Сбербанке 2,6 тонны драгметаллов в слитках, то есть закупки выросли почти в 4 раза.
Резко... читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:27
Представитель владельцев облигаций ООО "Боржоми финанс" - ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез" получил ответ от эмитента касательно информации о безвозмездной передаче от материнской структуры эмитента контрольного пакета акций правительству Грузии, говорится в сообщении... читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:21
Обнуление импортных пошлин на некоторые виды продовольствия и другую продукцию носит временный характер, заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в кулуарах Всероссийского зернового форума. "В текущих условиях это необходимая мера, которая позволяет смягчить... читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:13
Власти Евросоюза прорабатывают сделку, которая позволит импортировать израильский газ через Египет в сообщество, сообщил вчера Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.
"Топливо будут перерабатывать в сжиженный природный газ на предприятиях в... читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:06
В апреле сделка ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи исполнялась на 220%. Такие расчеты, как сообщил "Интерфаксу" источник в одной из стран-участниц, представлены секретариатом ОПЕК.
При этом страны ОПЕК выполнили соглашение на 162%, а страны не-ОПЕК - на 321%, отметил... читать дальше
.
27 мая 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0821 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,8999 руб., максимальный - 10,3638 руб. Было заключено 1545... читать дальше
.
27 мая 2022 года 11:53
ПАО "Россети Центр и Приволжье" в январе-марте 2022 года увеличило чистую прибыль на 7,4% (год к году), до 4,75 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.
Выручка выросла на 4,8%, до 29,451 млрд рублей, в том числе от услуг по передаче электроэнергии - на... читать дальше
.
27 мая 2022 года 11:51
ООО "Роял капитал" 31 мая начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Организатором и андеррайтером выступит ИК "Септем капитал".
Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка... читать дальше
.
27 мая 2022 года 11:46
Банк России 30 мая выпускает в обращение монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей, посвященную Ивановской области, сообщается в пресс-релизе Банка России.
Памятная монета "Ивановская область" выпускается в серии "Российская Федерация". Она комбинированная,... читать дальше
.
27 мая 2022 года 11:40
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр"по МСФО в январе-марте этого года составила 2,67 млрд руб., сообщается в отчетности компании.
Это почти на 10% больше результата аналогичного периода прошлого года
Показатель EBITDA при этом увеличился на 16,7%, до 8,1 млрд... читать дальше
.
27 мая 2022 года 11:33
Минсельхоз РФ может изменить формулу зернового демпфера (который предполагает плавающие экспортные пошлины), но пока не видит в этом необходимости и считает эффективными действующие параметры.
"Квота и демпфер - это тот механизм, который нам позволяет регулировать,... читать дальше
.