.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,0495 руб., курс евро - в размере 64,4392 руб.
.
27 мая 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,0495 руб., курс евро - в размере 64,4392 руб.
|0
27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 62,0495 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 574,99 коп. Официальный курс евро, установленный ЦБ с 27 мая, составляет 64,4392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 651,82 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 мая 2022 года 17:57
Более 4,5 млн отдыхающих планирует принять в нынешнем году город-курорт Сочи, сообщил "Интерфаксу" глава курорта Алексей Копайгородский в субботу в Сочи. "Статистика показывает, что мы примем 4,5 млн человек, но я думаю, что этот показатель будет выше. Только за майские... читать дальше
.28 мая 2022 года 17:24
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возможности предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) претендовать на льготные кредиты по субсидируемой ставке, сообщается на сайте правительства. "Компании, для которых деятельность в... читать дальше
.28 мая 2022 года 16:58
С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая - по ипотеке для всех категорий клиентов. Это уже второе снижение процентных ставок в банке за май, говорится в сообщении кредитной организации. Снижение ставок по потребкредитам составило... читать дальше
.28 мая 2022 года 16:03
Власти Китая предоставят государственные субсидии осуществляющим перевозки внутри страны авиакомпаниям, которые сильно пострадали от пандемии COVID-19 и повышения цен на нефть, говорится в совместном документе министерства финансов и Управлением гражданской авиации... читать дальше
.28 мая 2022 года 15:35
Чистая прибыль и выручка ПАО "Группа ЛСР" по МСФО в 2022 году будут не ниже, чем по итогам 2021 года, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора группы Хамит Мавлияров. "Текущий год надо планировать аккуратно. Мы же все понимаем, какую ситуацию проходим.... читать дальше
.28 мая 2022 года 14:57
Число заместителей министра сельского хозяйства может увеличиться до 9, количество департаментов - до 18. Это предусмотрено проектом постановления правительства, который размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ подготовил Минсельхоз. "Разрешить министерству... читать дальше
.28 мая 2022 года 13:28
Тинькофф банк с 28 мая временно перестанет открывать вклады в валюте, говорится в сообщении кредитной организации в ее официальном телеграм-канале. Если у клиента уже открыт вклад в валюте, то пополнить его можно до конца действия, но пролонгировать такой вклад уже не получится,... читать дальше
.28 мая 2022 года 12:29
Правительство выделило более 37 млрд руб. на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции
В рамках мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил... читать дальше
.28 мая 2022 года 10:45
"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на субботу в объеме 43,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ОГТСУ. Показатель в пятницу был 46,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции... читать дальше
.28 мая 2022 года 10:34
Китай в январе-апреле снизил грузоперевозки автомобильным транспортом на 3,9% относительно того же периода прошлого года - до 11,1 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. В том числе в апреле данный показатель составил 2,96 млрд тонн. Между тем объем... читать дальше
.28 мая 2022 года 10:11
Россия к 23-24 июня, когда по графику ей предстоит перечислить очередные купонные платежи по долларовым евробондам, подготовит механизм, который позволит проводить расчеты с инвесторами без лицензии американских властей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Лицензия... читать дальше
.28 мая 2022 года 09:51
ПАО "Группа ЛСР", купившая в 2020-2021 годах три санатория в Сочи, в перспективе не исключает возможности приобретения новых туристических активов, рассматривает несколько объектов. "Мы так совсем далеко не просматриваем, поскольку к двум проектам реконструкции... читать дальше
.28 мая 2022 года 09:36
Китай, как ожидается, продолжит выступать в качестве стабилизатора мировой экономики, которая по-прежнему борется с пандемией COVID-19 и другими проблемами, благодаря своим прочным долгосрочным фундаментальным показателям, пишет агентство "Синьхуа". Участники... читать дальше
.28 мая 2022 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с...
.27 мая 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 мая выросла на 1,84% и составила 44095,113 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44095,113 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 795,281 млрд руб., или на...
.27 мая 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0563 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8115 руб., максимальный - 10,3795 руб. Была заключена 25331... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.