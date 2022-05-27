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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,0495 руб., курс евро - в размере 64,4392 руб.
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ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 2022 году снизится на 7,8%
Падение ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, следует из макропрогноза Минэкономразвития. Инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 17,5%. В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2%
 
ВЭБу могут выделить 120 млрд рублей из ФНБ
Правительство предложило разместить 120 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированных депозитах в ВЭБ.РФ, следует из обновленного перечня мер по поддержке экономики в условиях санкций. Как уточняется в плане, ресурсы...
 
В РФ могут упростить списание долгов через банкротство
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил о предложении повысить размер суммы долга, при которой граждане смогут пройти внесудебную процедуру личного банкротства. Заявление прозвучало на пленарном заседании Совета судей РФ, пишет...
 
Производители молока и соков могут сократить ассортимент
Производители молочных продуктов и сока рассматривают вопрос о сокращении ассортимента. Об этом "Известиям" рассказал источник в одной из крупнейших компаний на этом рынке. По его словам, уже в ближайшее время заводам не хватит асептической упаковки...
 
27 мая 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,0495 руб., курс евро - в размере 64,4392 руб.

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27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 62,0495 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 574,99 коп.

Официальный курс евро, установленный ЦБ с 27 мая, составляет 64,4392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 651,82 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
28 мая 2022 года 17:57
Сочи в этом году надеется принять более 4,5 млн туристов - глава города-курорта Копайгородский
Более 4,5 млн отдыхающих планирует принять в нынешнем году город-курорт Сочи, сообщил "Интерфаксу" глава курорта Алексей Копайгородский в субботу в Сочи. "Статистика показывает, что мы примем 4,5 млн человек, но я думаю, что этот показатель будет выше. Только за майские...    читать дальше
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28 мая 2022 года 17:24
Правительство расширило поддержку системообразующих предприятий ТЭК
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возможности предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) претендовать на льготные кредиты по субсидируемой ставке, сообщается на сайте правительства.

"Компании, для которых деятельность в...    читать дальше
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28 мая 2022 года 16:58
Сбербанк снижает ставки по потребкредитам и ипотеке
С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая - по ипотеке для всех категорий клиентов. Это уже второе снижение процентных ставок в банке за май, говорится в сообщении кредитной организации.

Снижение ставок по потребкредитам составило...    читать дальше
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28 мая 2022 года 16:03
Власти Китая предоставят госсубсидии осуществляющим перевозки внутри страны авиакомпаниям
Власти Китая предоставят государственные субсидии осуществляющим перевозки внутри страны авиакомпаниям, которые сильно пострадали от пандемии COVID-19 и повышения цен на нефть, говорится в совместном документе министерства финансов и Управлением гражданской авиации...    читать дальше
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28 мая 2022 года 15:35
Группа ЛСР прогнозирует прибыль и выручку по МСФО в текущем году не ниже, чем по итогам 2021 года
Чистая прибыль и выручка ПАО "Группа ЛСР" по МСФО в 2022 году будут не ниже, чем по итогам 2021 года, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора группы Хамит Мавлияров.

"Текущий год надо планировать аккуратно. Мы же все понимаем, какую ситуацию проходим....    читать дальше
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28 мая 2022 года 14:57
Правительство РФ может увеличить число заместителей министра сельского хозяйства до девяти
Число заместителей министра сельского хозяйства может увеличиться до 9, количество департаментов - до 18. Это предусмотрено проектом постановления правительства, который размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ подготовил Минсельхоз.

"Разрешить министерству...    читать дальше
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28 мая 2022 года 13:28
"Тинькофф банк" временно перестанет открывать вклады в валюте
Тинькофф банк с 28 мая временно перестанет открывать вклады в валюте, говорится в сообщении кредитной организации в ее официальном телеграм-канале. Если у клиента уже открыт вклад в валюте, то пополнить его можно до конца действия, но пролонгировать такой вклад уже не получится,...    читать дальше
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28 мая 2022 года 12:29
Правительство выделило более 37 млрд руб. на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции
В рамках мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил...    читать дальше
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28 мая 2022 года 10:45
Заявка на прокачку газа из России в Европу через Украину на субботу составила 43,7 млн куб. м
"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на субботу в объеме 43,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ОГТСУ. Показатель в пятницу был 46,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции...    читать дальше
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28 мая 2022 года 10:34
Грузоперевозки автотранспортом в Китае в январе-апреле сократились на 3,9%
Китай в январе-апреле снизил грузоперевозки автомобильным транспортом на 3,9% относительно того же периода прошлого года - до 11,1 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. В том числе в апреле данный показатель составил 2,96 млрд тонн.

Между тем объем...    читать дальше
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28 мая 2022 года 10:11
Россия подготовит механизм для расчетов с инвесторами без лицензии OFAC
Россия к 23-24 июня, когда по графику ей предстоит перечислить очередные купонные платежи по долларовым евробондам, подготовит механизм, который позволит проводить расчеты с инвесторами без лицензии американских властей, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Лицензия...    читать дальше
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28 мая 2022 года 09:51
Инвестиции группы ЛСР в развитие трех сочинских санаториев составят более 43 млрд рублей
ПАО "Группа ЛСР", купившая в 2020-2021 годах три санатория в Сочи, в перспективе не исключает возможности приобретения новых туристических активов, рассматривает несколько объектов.

"Мы так совсем далеко не просматриваем, поскольку к двум проектам реконструкции...    читать дальше
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28 мая 2022 года 09:36
Замглавы МВФ считает, что Китай останется одним из важных двигателей роста глобальной экономики
Китай, как ожидается, продолжит выступать в качестве стабилизатора мировой экономики, которая по-прежнему борется с пандемией COVID-19 и другими проблемами, благодаря своим прочным долгосрочным фундаментальным показателям, пишет агентство "Синьхуа".

Участники...    читать дальше
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28 мая 2022 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 66,4029 руб., курс евро - 69,4353 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с...
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27 мая 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 мая выросла на 1,84% и составила 44095,113 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44095,113 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 795,281 млрд руб., или на...
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27 мая 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,0563 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0563 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8115 руб., максимальный - 10,3795 руб. Была заключена 25331...    читать дальше
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