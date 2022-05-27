ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,0495 руб., курс евро - в размере 64,4392 руб.

Официальный курс евро, установленныйс 27 мая, составляет 64,4392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 651,82 коп.

27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 62,0495 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 574,99 коп.

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Более 4,5 млн отдыхающих планирует принять в нынешнем году город-курорт Сочи, сообщил "Интерфаксу" глава курорта Алексей Копайгородский в субботу в Сочи. "Статистика показывает, что мы примем 4,5 млн человек, но я думаю, что этот показатель будет выше. Только за майские... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возможности предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) претендовать на льготные кредиты по субсидируемой ставке, сообщается на сайте правительства. "Компании, для которых деятельность в... "Компании, для которых деятельность в... читать дальше

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С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая - по ипотеке для всех категорий клиентов. Это уже второе снижение процентных ставок в банке за май, говорится в сообщении кредитной организации. Снижение ставок по потребкредитам составило... Снижение ставок по потребкредитам составило... читать дальше

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Власти Китая предоставят государственные субсидии осуществляющим перевозки внутри страны авиакомпаниям, которые сильно пострадали от пандемии COVID-19 и повышения цен на нефть, говорится в совместном документе министерства финансов и Управлением гражданской авиации... читать дальше

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Чистая прибыль и выручка ПАО "Группа ЛСР" по МСФО в 2022 году будут не ниже, чем по итогам 2021 года, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора группы Хамит Мавлияров. "Текущий год надо планировать аккуратно. Мы же все понимаем, какую ситуацию проходим.... "Текущий год надо планировать аккуратно. Мы же все понимаем, какую ситуацию проходим.... читать дальше

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Число заместителей министра сельского хозяйства может увеличиться до 9, количество департаментов - до 18. Это предусмотрено проектом постановления правительства, который размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ подготовил Минсельхоз. "Разрешить министерству... "Разрешить министерству... читать дальше

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Тинькофф банк с 28 мая временно перестанет открывать вклады в валюте, говорится в сообщении кредитной организации в ее официальном телеграм-канале. Если у клиента уже открыт вклад в валюте, то пополнить его можно до конца действия, но пролонгировать такой вклад уже не получится,... читать дальше

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В рамках мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил... читать дальше

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"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на субботу в объеме 43,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ОГТСУ. Показатель в пятницу был 46,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции... читать дальше

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Китай в январе-апреле снизил грузоперевозки автомобильным транспортом на 3,9% относительно того же периода прошлого года - до 11,1 млрд тонн, сообщило министерство транспорта страны. В том числе в апреле данный показатель составил 2,96 млрд тонн. Между тем объем... Между тем объем... читать дальше

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Россия к 23-24 июня, когда по графику ей предстоит перечислить очередные купонные платежи по долларовым евробондам, подготовит механизм, который позволит проводить расчеты с инвесторами без лицензии американских властей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Лицензия... Лицензия... читать дальше

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ПАО "Группа ЛСР", купившая в 2020-2021 годах три санатория в Сочи, в перспективе не исключает возможности приобретения новых туристических активов, рассматривает несколько объектов. "Мы так совсем далеко не просматриваем, поскольку к двум проектам реконструкции... "Мы так совсем далеко не просматриваем, поскольку к двум проектам реконструкции... читать дальше

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Китай, как ожидается, продолжит выступать в качестве стабилизатора мировой экономики, которая по-прежнему борется с пандемией COVID-19 и другими проблемами, благодаря своим прочным долгосрочным фундаментальным показателям, пишет агентство "Синьхуа". Участники... Участники... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 66,4029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 435,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 69,4353 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44095,113 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 795,281 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0563 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8115 руб., максимальный - 10,3795 руб. Была заключена 25331... Минимальный курс юаня составил 9,8115 руб., максимальный - 10,3795 руб. Была заключена 25331... читать дальше

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