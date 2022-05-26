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26 мая 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,5415 руб.
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26 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5415 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,59 руб., максимальный - 65,83 руб. Было заключено 105178 сделок. Объем торгов составил 209644,13 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,26 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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