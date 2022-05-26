Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,5415 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,59 руб., максимальный - 65,83 руб. Было заключено 105178 сделок. Объем торгов составил 209644,13 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,26 руб. за доллар США.

26 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5415 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43299,833 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1023,725 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 65579 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9825 руб. Минимальный курс евро составил 60,7525 руб., максимальный - 69,9625 руб. Было заключено 36969... Минимальный курс евро составил 60,7525 руб., максимальный - 69,9625 руб. Было заключено 36969... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8034 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5132 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2125 руб., максимальный - 10,3133 руб. Было заключено 31369... Минимальный курс юаня составил 9,2125 руб., максимальный - 10,3133 руб. Было заключено 31369... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5415 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,59 руб., максимальный - 65,83 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,59 руб., максимальный - 65,83 руб. Было... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин и председатель совета министров Итальянской Республики Марио Драги провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе итальянской стороны. "Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе... "Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов. Общий настрой инвесторов сохранялся позитивным после решения Банка России снизить ставку с 14% до 11% годовых. Снизив ставку, ЦБ РФ дал сигнал о том, что допускает возможность ее снижения на... читать дальше

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Размер компенсаций главных исполнительных директоров компаний, входящих в индекс S&P 500, за 2021 год увеличился на 17,1%, а медианное значение составило $14,5 млн, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Equilar для Associated Press. Рост зарплат... Рост зарплат... читать дальше

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Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на поддержку автокомпонентной отрасли, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире "России 24". Соответствующую меру Минпромторг РФ включал во второй пакет плана поддержки российской экономики в условиях санкций, сообщал... Соответствующую меру Минпромторг РФ включал во второй пакет плана поддержки российской экономики в условиях санкций, сообщал... читать дальше

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Чистая прибыль американской Broadcom Inc., одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, во втором квартале 2022 финансового года, который завершился 1 мая, увеличилась в 1,7 раза и составила $2,59 млрд, или $5,93 в расчете на акцию, по сравнению с... читать дальше

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Совет Ассоциации банков России 25 мая рассмотрел инициативу саморегулируемой организации (СРО) "Национальная финансовая ассоциация" (НФА) об объединении и решил проработать его, предложения предполагается представить на следующем заседании совета, сообщается в пресс-релизе на... читать дальше

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Эксперты зернового рынка повышают прогнозы сбора пшеницы в РФ в этом году. "Неделю назад мы обновили свой прогноз. Был 84,7 млн тонн пшеницы. Сейчас вышли на 86 млн тонн, видя ситуацию, которая складывается на юге, в центре и на Волге", - сообщил руководитель аналитического... читать дальше

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Новый владелец ресторанов McDonald''s в России планирует начать открывать их с 12 июня под новым брендом. "Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня. Точный график открытия предприятий будет известен позднее. Обновленный бренд мы представим отдельно... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 54575 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1738 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,39 руб., максимальный - 65,8275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,39 руб., максимальный - 65,8275 руб. Было... читать дальше

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России до конца 2022 года предстоит найти новых поставщиков оборудования и комплектующего для авто-, авиа- и судостроения, выстроить новые логистические цепочки, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24". "Я думаю, что в течение текущего года мы обязаны... читать дальше

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Фондовые индексы США начали торги уверенным ростом. Рынок оценивает протокол майского заседания Федеральной резервной системы, который показал, что большинство руководителей ЦБ считают уместным повышение базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов по итогам нескольких... читать дальше

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Текущий курс доллара находится вблизи локального минимума, необходимо постепенно возвращаться к прежнему равновесному курсу рубля, снижая норматив обязательной продажи валютной выручки и ключевую ставку, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников,... читать дальше

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