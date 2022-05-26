26 мая 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Май 2022
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Март 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 15 по 21 мая
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Март 2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 08 по 14 мая
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|I квартал 2022
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26 мая 2022 года 12:23
Россия продолжит работу по формированию общих рынков энергетических ресурсов в условиях санкционного давления на Москву и ее союзников, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Сегодня наступил период, когда необходимо переосмыслить новую реальность с точки зрения... читать дальше
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26 мая 2022 года 12:15
Глава Союза банков Киргизии Анвар Абдраев предлагает включить в обменные операции в России киргизскую национальную валюту - сом.
"Ко мне обращаются граждане Киргизии, которые трудятся в России. И они говорят, что в обменных бюро и банках России можно найти тенге,... читать дальше
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26 мая 2022 года 12:07
Темп, который взял ЦБ РФ по снижению ключевой ставки, позволяет рассчитывать, что на очередном заседании в июне будет принято решение, позволяющее реальному сектору кредитоваться по ставкам ниже 10%, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий... читать дальше
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26 мая 2022 года 12:04
6 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-223 объемом 50 млрд рублей по цене 99,965% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 12,78% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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26 мая 2022 года 12:03
ГК "Сегежа" установила ориентир цены размещения 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 97,41-97,65% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте... читать дальше
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26 мая 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7849 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3264 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,103 руб., максимальный - 9,8293 руб. Было заключено 3199 сделок.... читать дальше
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26 мая 2022 года 11:55
Власти Москвы надеются на помощь зарубежных партнёров в производстве новых моделей автомобилей на бывшем заводе "Рено", на котором теперь планируется выпускать автомобили под брендом "Москвич".
"Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые... читать дальше
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26 мая 2022 года 11:47
ЦБ РФ планирует продлить большую часть мер поддержки банковского сектора, введённых в феврале-марте в условиях санкций и волатильности финансовых рынков и истекающих в июне этого года, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр... читать дальше
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26 мая 2022 года 11:40
ВТБ сообщил, что с 30 мая "улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 п.п.". "Оформить кредит заемщики смогут по ставке от 10,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка", - говорится в пресс-релизе банка.
"В... читать дальше
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26 мая 2022 года 11:33
Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует замедление темпов экономического роста в стране к концу текущего года и в 2023 году в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) и сокращением бюджетных стимулов.
Также CBO... читать дальше
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26 мая 2022 года 11:26
Замедление годовой инфляции в РФ в 2022 году происходит быстрее апрельского прогноза ЦБ, но ожидания по инфляции на 2023 год в 5-7% и на 2024 год в 4% остаются прежними, говорится в сообщении Банка России, опубликованном по итогам внепланового заседания совета директоров, на... читать дальше
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26 мая 2022 года 11:20
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4,7 тыс. случаев, госпитализированы за сутки свыше 2 тыс. человек (снижение по сравнению с предшествующими сутками на 17,7%), скончался 91 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше
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26 мая 2022 года 11:13
Развитие расчетов в национальной валюте внутри ЕАЭС позволит обеспечить стабильный рост экономик Союза и поможет сбалансировать внешние вызовы, заявил сегодня замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
"Развитие расчетов в национальной валюте позволит... читать дальше
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26 мая 2022 года 11:06
Центробанк Южной Кореи увеличил ключевую процентную ставку в четверг, а также повысил прогноз инфляции на текущий год. Ставка по семидневным операциям РЕПО была поднята на 25 базисных пунктов (б.п.), до 1,75%. В апреле южнокорейский ЦБ также увеличил ставку на 25... читать дальше
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26 мая 2022 года 10:59
Банк России предупредил о новой мошеннической схеме, по которой жертвам злоумышленников обещают помочь получить денежные компенсации, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих... читать дальше
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26 мая 2022 года 10:51
Рубль слегка подрос, скорректировавшись вверх к доллару и евро на "Московской бирже" на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку на очередные 300 базисных пунктов (б.п.) - до 11%. Большинство аналитиков и участников финансового рынка изначально ждали существенного снижения ключевой... читать дальше
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