ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,2996 руб., евро - 57,921 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 57,921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 94,95 коп.

26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 56,2996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,94 коп.

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Россия продолжит работу по формированию общих рынков энергетических ресурсов в условиях санкционного давления на Москву и ее союзников, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Сегодня наступил период, когда необходимо переосмыслить новую реальность с точки зрения... "Сегодня наступил период, когда необходимо переосмыслить новую реальность с точки зрения... читать дальше

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Глава Союза банков Киргизии Анвар Абдраев предлагает включить в обменные операции в России киргизскую национальную валюту - сом. "Ко мне обращаются граждане Киргизии, которые трудятся в России. И они говорят, что в обменных бюро и банках России можно найти тенге,... "Ко мне обращаются граждане Киргизии, которые трудятся в России. И они говорят, что в обменных бюро и банках России можно найти тенге,... читать дальше

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Темп, который взял ЦБ РФ по снижению ключевой ставки, позволяет рассчитывать, что на очередном заседании в июне будет принято решение, позволяющее реальному сектору кредитоваться по ставкам ниже 10%, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий... читать дальше

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6 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-223 объемом 50 млрд рублей по цене 99,965% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 12,78% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 12,78% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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ГК "Сегежа" установила ориентир цены размещения 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 97,41-97,65% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте... Ориентиру соответствует доходность к оферте... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7849 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3264 руб. Минимальный курс юаня составил 9,103 руб., максимальный - 9,8293 руб. Было заключено 3199 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,103 руб., максимальный - 9,8293 руб. Было заключено 3199 сделок.... читать дальше

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Власти Москвы надеются на помощь зарубежных партнёров в производстве новых моделей автомобилей на бывшем заводе "Рено", на котором теперь планируется выпускать автомобили под брендом "Москвич". "Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые... "Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые... читать дальше

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ЦБ РФ планирует продлить большую часть мер поддержки банковского сектора, введённых в феврале-марте в условиях санкций и волатильности финансовых рынков и истекающих в июне этого года, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр... читать дальше

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ВТБ сообщил, что с 30 мая "улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 п.п.". "Оформить кредит заемщики смогут по ставке от 10,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка", - говорится в пресс-релизе банка. "В... "В... читать дальше

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Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует замедление темпов экономического роста в стране к концу текущего года и в 2023 году в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) и сокращением бюджетных стимулов. Также CBO... Также CBO... читать дальше

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Замедление годовой инфляции в РФ в 2022 году происходит быстрее апрельского прогноза ЦБ, но ожидания по инфляции на 2023 год в 5-7% и на 2024 год в 4% остаются прежними, говорится в сообщении Банка России, опубликованном по итогам внепланового заседания совета директоров, на... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4,7 тыс. случаев, госпитализированы за сутки свыше 2 тыс. человек (снижение по сравнению с предшествующими сутками на 17,7%), скончался 91 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше

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Развитие расчетов в национальной валюте внутри ЕАЭС позволит обеспечить стабильный рост экономик Союза и поможет сбалансировать внешние вызовы, заявил сегодня замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. "Развитие расчетов в национальной валюте позволит... "Развитие расчетов в национальной валюте позволит... читать дальше

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Центробанк Южной Кореи увеличил ключевую процентную ставку в четверг, а также повысил прогноз инфляции на текущий год. Ставка по семидневным операциям РЕПО была поднята на 25 базисных пунктов (б.п.), до 1,75%. В апреле южнокорейский ЦБ также увеличил ставку на 25... читать дальше

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Банк России предупредил о новой мошеннической схеме, по которой жертвам злоумышленников обещают помочь получить денежные компенсации, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих... читать дальше

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Рубль слегка подрос, скорректировавшись вверх к доллару и евро на "Московской бирже" на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку на очередные 300 базисных пунктов (б.п.) - до 11%. Большинство аналитиков и участников финансового рынка изначально ждали существенного снижения ключевой... читать дальше

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