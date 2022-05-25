Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7098 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,4061 руб., максимальный - 9,474 руб. Было заключено 24197 сделок. Объем торгов составил 20090,73 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,4007 руб. за юань.

25 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 79 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7098 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42276,108 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 711,034 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3566 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4246 руб. Минимальный курс евро составил 57,1 руб., максимальный - 62,0125 руб. Было заключено 59960... Минимальный курс евро составил 57,1 руб., максимальный - 62,0125 руб. Было заключено 59960... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 79 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7098 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4061 руб., максимальный - 9,474 руб. Было заключено 24197 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,4061 руб., максимальный - 9,474 руб. Было заключено 24197 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3051 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1955 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,8 руб., максимальный - 60,7925 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 55,8 руб., максимальный - 60,7925 руб. Было заключено... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России снизилась за апрель на 11,8%, или на 119,1 млн рублей , и на 1 мая 2022 г. составила 889 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В марте рост задолженности составлял 8,3%. Задолженность... Задолженность... читать дальше

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За период с 14 по 20 мая 2022 года плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе эта продукция подешевела 0,3%. Огурцы за неделю подешевели на 9,4%, капуста белокочанная - на 6,2%, помидоры... Огурцы за неделю подешевели на 9,4%, капуста белокочанная - на 6,2%, помидоры... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 14 по 20 мая не изменились, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,6%. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,6%. Стоимость литра бензина в среднем по... Стоимость литра бензина в среднем по... читать дальше

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В апреле 2022 года по сравнению с мартом цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 6,3% после роста на 5,9% в марте, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 17,1%. В годовом выражении цены... читать дальше

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За период с 14 по 20 мая 2022 года потребительские цены снизились на 0,02% после увеличения на 0,05% неделей ранее (с 7 по 13 мая), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала мая инфляция составила 0,13%, с начала года - 11,82%. Последний раз... Последний раз... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,2%, завершил среду разнонаправленно. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,03% и составил 2340,18 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,03% и составил 2340,18 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,72% - до 1239,07... Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,72% - до 1239,07... читать дальше

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Мерами социальной поддержки семей с детьми будет охвачено порядка 10 млн человек, объем ежегодно выделяемых на эти цели средств оценивается в 1,2 трлн рублей, сообщил на заседании президиума Госсовета министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. "У нас выстраивается... "У нас выстраивается... читать дальше

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Нефтяные котировки замедлили рост после выхода официальных статистических данных об изменении запасов топлива в США. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $0,17 (0,15%) - до $113,73 за баррель. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $0,17 (0,15%) - до $113,73 за баррель. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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Прожиточный минимум увеличится на 10% с 1 июня, а минимальный размер оплаты труда с 1 июля, заявил президент РФ Владимир Путин. "С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12919 рублей", - сказал Путин в ходе заседания... "С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12919 рублей", - сказал Путин в ходе заседания... читать дальше

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Средний размер пенсии в России после индексации на 10% составит 19 тыс. 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "Ваше сегодняшнее решение об индексации на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 млн неработающих наших граждан пенсионного возраста,... "Ваше сегодняшнее решение об индексации на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 млн неработающих наших граждан пенсионного возраста,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 июля в два раза до уровня более 31 тыс. рублей увеличить для женщин-военнослужащих пособие по уходу за ребенком до полутора лет. "Женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, поэтому там выплата была... "Женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, поэтому там выплата была... читать дальше

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Инфляция в РФ в последнее время замедлилась, по итогам 2022 года может не превысить 15%, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам. "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не... "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не... читать дальше

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