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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 57,1955 руб.
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25 мая 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 57,1955 руб.
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25 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3051 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1955 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,8 руб., максимальный - 60,7925 руб. Было заключено 112356 сделок. Объем торгов составил 200914,08 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,33 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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25 мая 2022 года 19:45
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42276,108 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 711,034 млрд руб., или на...
.25 мая 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3566 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,4246 руб. Минимальный курс евро составил 57,1 руб., максимальный - 62,0125 руб. Было заключено 59960... читать дальше
.25 мая 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 79 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7098 руб. Минимальный курс юаня составил 8,4061 руб., максимальный - 9,474 руб. Было заключено 24197 сделок.... читать дальше
.25 мая 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3051 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1955 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,8 руб., максимальный - 60,7925 руб. Было заключено... читать дальше
.25 мая 2022 года 19:04
Просроченная задолженность по заработной плате в России снизилась за апрель на 11,8%, или на 119,1 млн рублей , и на 1 мая 2022 г. составила 889 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В марте рост задолженности составлял 8,3%. Задолженность... читать дальше
.25 мая 2022 года 19:03
За период с 14 по 20 мая 2022 года плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе эта продукция подешевела 0,3%. Огурцы за неделю подешевели на 9,4%, капуста белокочанная - на 6,2%, помидоры... читать дальше
.25 мая 2022 года 19:02
Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 14 по 20 мая не изменились, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,6%. Стоимость литра бензина в среднем по... читать дальше
.25 мая 2022 года 19:01
В апреле 2022 года по сравнению с мартом цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 6,3% после роста на 5,9% в марте, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 17,1%. В годовом выражении цены... читать дальше
.25 мая 2022 года 19:00
За период с 14 по 20 мая 2022 года потребительские цены снизились на 0,02% после увеличения на 0,05% неделей ранее (с 7 по 13 мая), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала мая инфляция составила 0,13%, с начала года - 11,82%. Последний раз... читать дальше
.25 мая 2022 года 18:57
Российский фондовый рынок, открывшийся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,2%, завершил среду разнонаправленно. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,03% и составил 2340,18 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,72% - до 1239,07... читать дальше
.25 мая 2022 года 18:51
Мерами социальной поддержки семей с детьми будет охвачено порядка 10 млн человек, объем ежегодно выделяемых на эти цели средств оценивается в 1,2 трлн рублей, сообщил на заседании президиума Госсовета министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. "У нас выстраивается... читать дальше
.25 мая 2022 года 18:45
Нефтяные котировки замедлили рост после выхода официальных статистических данных об изменении запасов топлива в США. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $0,17 (0,15%) - до $113,73 за баррель. Стоимость... читать дальше
.25 мая 2022 года 18:40
Прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров повысятся с 1 июня на 10%, МРОТ повысят на 10% с 1 июля - Путин (уточненный вариант)
Прожиточный минимум увеличится на 10% с 1 июня, а минимальный размер оплаты труда с 1 июля, заявил президент РФ Владимир Путин. "С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12919 рублей", - сказал Путин в ходе заседания... читать дальше
.25 мая 2022 года 18:30
Средний размер пенсии в России после индексации на 10% составит 19 тыс. 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "Ваше сегодняшнее решение об индексации на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 млн неработающих наших граждан пенсионного возраста,... читать дальше
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Президент поручил увеличить в 2 раза для женщин-военнослужащих пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 июля в два раза до уровня более 31 тыс. рублей увеличить для женщин-военнослужащих пособие по уходу за ребенком до полутора лет. "Женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, поэтому там выплата была... читать дальше
.25 мая 2022 года 18:15
Инфляция в РФ в последнее время замедлилась, по итогам 2022 года может не превысить 15%, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам. "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не... читать дальше
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