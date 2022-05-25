Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,8674 руб.

Минимальный курс евро составил 56,5 руб., максимальный - 59,3 руб. Было заключено 18244 сделки. Объем торгов составил 62713,73 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,4625 руб. за евро.

25 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12593 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,8674 руб.

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 14 по 20 мая не изменились, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,6%. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,6%. Стоимость литра бензина в среднем по... Стоимость литра бензина в среднем по... читать дальше

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В апреле 2022 года по сравнению с мартом цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 6,3% после роста на 5,9% в марте, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 17,1%. В годовом выражении цены... читать дальше

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За период с 14 по 20 мая 2022 года потребительские цены снизились на 0,02% после увеличения на 0,05% неделей ранее (с 7 по 13 мая), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала мая инфляция составила 0,13%, с начала года - 11,82%. Последний раз... Последний раз... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,2%, завершил среду разнонаправленно. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,03% и составил 2340,18 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,03% и составил 2340,18 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,72% - до 1239,07... Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,72% - до 1239,07... читать дальше

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Мерами социальной поддержки семей с детьми будет охвачено порядка 10 млн человек, объем ежегодно выделяемых на эти цели средств оценивается в 1,2 трлн рублей, сообщил на заседании президиума Госсовета министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. "У нас выстраивается... "У нас выстраивается... читать дальше

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Нефтяные котировки замедлили рост после выхода официальных статистических данных об изменении запасов топлива в США. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $0,17 (0,15%) - до $113,73 за баррель. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $0,17 (0,15%) - до $113,73 за баррель. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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Прожиточный минимум увеличится на 10% с 1 июня, а минимальный размер оплаты труда с 1 июля, заявил президент РФ Владимир Путин. "С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12919 рублей", - сказал Путин в ходе заседания... "С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12919 рублей", - сказал Путин в ходе заседания... читать дальше

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Средний размер пенсии в России после индексации на 10% составит 19 тыс. 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. "Ваше сегодняшнее решение об индексации на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 млн неработающих наших граждан пенсионного возраста,... "Ваше сегодняшнее решение об индексации на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 млн неработающих наших граждан пенсионного возраста,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 июля в два раза до уровня более 31 тыс. рублей увеличить для женщин-военнослужащих пособие по уходу за ребенком до полутора лет. "Женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, поэтому там выплата была... "Женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, поэтому там выплата была... читать дальше

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Инфляция в РФ в последнее время замедлилась, по итогам 2022 года может не превысить 15%, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам. "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не... "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7163 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,8 руб., максимальный - 60,7425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 55,8 руб., максимальный - 60,7425 руб. Было... читать дальше

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Регуляторы могут дополнительно ограничить распространение информации о закупках госзаказчиками и госкомпаниями радиоэлектронной продукции. Об этом в ходе Саммита дизайн-центров электроники рассказала гендиректор АНО развития радиоэлектронной отрасли "Консорциум "Вычислительная... читать дальше

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Запоздалая реакция Федеральной резервной системы (ФРС) на резкий всплеск инфляции объясняется необычными эффектами пандемии коронавируса, исказившими макроэкономические показатели, написал в своей авторской колонке в издании MarketWatch бывший председатель Федрезерва Бен... читать дальше

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Оборудование пищевой и перерабатывающей промышленности РФ изношено на 59%, отрасль сильно зависит от импортных машин и механизмов, говорится в презентации Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) на бизнес-форуме "Пищевая индустрия и медицина. Ответ... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1019 тыс. баррелей - до 419,801 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 482 тыс. баррелей и составили 219,707 млн... Товарные запасы бензина сократились на 482 тыс. баррелей и составили 219,707 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы, начав торги в среду снижением, чуть позже перешли к росту. Трейдеры ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 3-4 мая. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:59 мск поднялся на 20,06 пункта (0,06%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:59 мск поднялся на 20,06 пункта (0,06%) и... читать дальше

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