Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1851,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2671,27 млрд руб.

25 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 мая составили по Российской Федерации 1851,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1750,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1642,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1499,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 мая составили 2671,27 млрд руб. против 2703,13822 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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