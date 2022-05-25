25 мая 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|I квартал 2022
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Май 2022
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Апрель 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 мая
Это автоматическое сообщение.
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25 мая 2022 года 19:02
Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 14 по 20 мая не изменились, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).
Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,6%.
Стоимость литра бензина в среднем по... читать дальше
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25 мая 2022 года 19:01
В апреле 2022 года по сравнению с мартом цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 6,3% после роста на 5,9% в марте, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 17,1%. В годовом выражении цены... читать дальше
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25 мая 2022 года 19:00
За период с 14 по 20 мая 2022 года потребительские цены снизились на 0,02% после увеличения на 0,05% неделей ранее (с 7 по 13 мая), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала мая инфляция составила 0,13%, с начала года - 11,82%.
Последний раз... читать дальше
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25 мая 2022 года 18:57
Российский фондовый рынок, открывшийся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1-1,2%, завершил среду разнонаправленно.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,03% и составил 2340,18 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск упал на 2,72% - до 1239,07... читать дальше
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25 мая 2022 года 18:51
Мерами социальной поддержки семей с детьми будет охвачено порядка 10 млн человек, объем ежегодно выделяемых на эти цели средств оценивается в 1,2 трлн рублей, сообщил на заседании президиума Госсовета министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
"У нас выстраивается... читать дальше
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25 мая 2022 года 18:45
Нефтяные котировки замедлили рост после выхода официальных статистических данных об изменении запасов топлива в США.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск подорожали на $0,17 (0,15%) - до $113,73 за баррель.
Стоимость... читать дальше
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25 мая 2022 года 18:40
Прожиточный минимум увеличится на 10% с 1 июня, а минимальный размер оплаты труда с 1 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12919 рублей", - сказал Путин в ходе заседания... читать дальше
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25 мая 2022 года 18:30
Средний размер пенсии в России после индексации на 10% составит 19 тыс. 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"Ваше сегодняшнее решение об индексации на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 млн неработающих наших граждан пенсионного возраста,... читать дальше
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25 мая 2022 года 18:23
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 июля в два раза до уровня более 31 тыс. рублей увеличить для женщин-военнослужащих пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
"Женщины-военнослужащие не входят в систему страховки, поэтому там выплата была... читать дальше
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25 мая 2022 года 18:15
Инфляция в РФ в последнее время замедлилась, по итогам 2022 года может не превысить 15%, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
"По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не... читать дальше
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25 мая 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7163 руб.
Минимальный курс доллара США составил 55,8 руб., максимальный - 60,7425 руб. Было... читать дальше
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25 мая 2022 года 17:56
Регуляторы могут дополнительно ограничить распространение информации о закупках госзаказчиками и госкомпаниями радиоэлектронной продукции. Об этом в ходе Саммита дизайн-центров электроники рассказала гендиректор АНО развития радиоэлектронной отрасли "Консорциум "Вычислительная... читать дальше
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25 мая 2022 года 17:48
Запоздалая реакция Федеральной резервной системы (ФРС) на резкий всплеск инфляции объясняется необычными эффектами пандемии коронавируса, исказившими макроэкономические показатели, написал в своей авторской колонке в издании MarketWatch бывший председатель Федрезерва Бен... читать дальше
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25 мая 2022 года 17:39
Оборудование пищевой и перерабатывающей промышленности РФ изношено на 59%, отрасль сильно зависит от импортных машин и механизмов, говорится в презентации Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) на бизнес-форуме "Пищевая индустрия и медицина. Ответ... читать дальше
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25 мая 2022 года 17:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1019 тыс. баррелей - до 419,801 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина сократились на 482 тыс. баррелей и составили 219,707 млн... читать дальше
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25 мая 2022 года 17:14
Американские фондовые индексы, начав торги в среду снижением, чуть позже перешли к росту. Трейдеры ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 3-4 мая.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:59 мск поднялся на 20,06 пункта (0,06%) и... читать дальше
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