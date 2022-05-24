Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,0183 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,18 руб., максимальный - 58,285 руб. Было заключено 25688 сделок. Объем торгов составил 62535,65 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,475 руб. за доллар США.

24 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11581 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0183 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41565,074 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1251,427 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12931 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7812 руб. Минимальный курс евро составил 58,1 руб., максимальный - 60,6975 руб. Было заключено 43738 сделок.... Минимальный курс евро составил 58,1 руб., максимальный - 60,6975 руб. Было заключено 43738 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1023 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7019 руб. Минимальный курс юаня составил 8,58 руб., максимальный - 8,85 руб. Было заключено 15569 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,58 руб., максимальный - 8,85 руб. Было заключено 15569 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11387 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,8904 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,18 руб., максимальный - 58,2 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 56,18 руб., максимальный - 58,2 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги в минусе, завершил торги разнонаправленно. Во вторник снизилась фондовая Азия на фоне опасений по поводу инфляции, затмевающих оптимизм в отношении возможной отмены Штатами части торговых ограничений для КНР. В минусе торговалась Европа.... Во вторник снизилась фондовая Азия на фоне опасений по поводу инфляции, затмевающих оптимизм в отношении возможной отмены Штатами части торговых ограничений для КНР. В минусе торговалась Европа.... читать дальше

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Транзит нефти России в Китай через Казахстан в апреле составил 829 тыс. тонн, что на 9% больше, чем в марте текущего года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики. Всего в январе-апреле по этому маршруту было поставлено 3,2 млн тонн... читать дальше

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ОАО "РЖД" в 2022 планирует перевезти около 1,1 млрд человек, заявил начальник департамента пассажирских перевозок компании Николай Костенко в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту. "Пассажирский комплекс "Российских железных дорог" в 2022 г. планирует перевезти около 1,1...

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Курс евро поднялся до максимума за 4 недели в ходе торгов во вторник на перспективе подъема ставки Европейским центральным банком. Евро растет на перспективах ужесточения политики ЕЦБ на какое-то время, если российско-украинский конфликт значительно не усугубит... Евро растет на перспективах ужесточения политики ЕЦБ на какое-то время, если российско-украинский конфликт значительно не усугубит... читать дальше

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Подход по выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% от прибыли сохраняется, по ряду организаций готовы соответствующие директивы, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Подход сохраняется, 50% в целом для всех остается, и многие компании... "Подход сохраняется, 50% в целом для всех остается, и многие компании... читать дальше

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Минфин РФ пока не обсуждает продление программы льготной ипотеки на 2023 год, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "Не обсуждается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Льготная программа ипотеки работает с 2019 года. За время ее действия... Льготная программа ипотеки работает с 2019 года. За время ее действия... читать дальше

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет, пишет газета Financial Times. "Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствие... "Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствие... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11581 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0183 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,18 руб., максимальный - 58,285 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 56,18 руб., максимальный - 58,285 руб. Было... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о механизме введения внешнего управления в организациях, принадлежащих уходящим из России иностранным компаниям из "недружественных" стран, который в апреле внесла группа депутатов. Законопроект допускает по решению суда введение... читать дальше

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Продажи новых домов в США в апреле упали на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 591 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это худший показатель с апреля 2020 года. Согласно пересмотренным данным, в марте было реализовано 709... читать дальше

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Экспорт мазута из РФ в апреле снизился на 5% по сравнению с показателями марта, до 2,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики. При этом "ЛУКОЙЛ" увеличил продажу топлива на внешние рынки на 43%, до 356 тыс. тонн, "Газпром нефть" - на... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в ходе торгов. Инвесторы оценивают квартальные отчеты технологических компаний и ритейлеров. Накануне фондовые индексы США завершили торги ростом на 1,6-2%, прервав семидневную череду снижений на ожиданиях отмены части торговых... читать дальше

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