24 мая 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Апрель 2022
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24 мая 2022 года 17:12
Экспорт мазута из РФ в апреле снизился на 5% по сравнению с показателями марта, до 2,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики. При этом "ЛУКОЙЛ" увеличил продажу топлива на внешние рынки на 43%, до 356 тыс. тонн, "Газпром нефть" - на... читать дальше
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24 мая 2022 года 17:03
Американские фондовые индексы опускаются в ходе торгов. Инвесторы оценивают квартальные отчеты технологических компаний и ритейлеров. Накануне фондовые индексы США завершили торги ростом на 1,6-2%, прервав семидневную череду снижений на ожиданиях отмены части торговых... читать дальше
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24 мая 2022 года 16:52
Народный банк Китая призвал банки усилить поддержку реальной экономики и удовлетворить спрос на кредиты, поскольку экономика страны сталкивается с неблагоприятным давлением.
На встрече с представителями 24 крупных финорганизаций ЦБ попросил их "сделать все возможное для... читать дальше
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24 мая 2022 года 16:39
4 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-221 на 24 млрд 988,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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24 мая 2022 года 16:38
Британские аудиторы и консультанты по вопросам налогообложения видят необходимость в послаблениях к санкциям, запрещающим экспорт в Россию консалтинговых, бухгалтерских и PR-услуг, пишет газета Financial Times. Решение о таком запрете было принято Великобританией в начале мая... читать дальше
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24 мая 2022 года 16:27
Минфин считает важным не менять формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти из-за изменения курса рубля, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Сазанов. "Никакие изменения в формулу расчета НДПИ не рассматриваем. Считаем, что сейчас не нужно совершать... читать дальше
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24 мая 2022 года 16:19
Конфискация активов таких финансовых учреждений, как Центральный банк России, является сложным юридическим вопросом, и он пока находится в стадии обсуждения, заявили в Еврокомиссии.
"Важно вспомнить, что конфисковать и заморозить авуары - это не одно и то же. В... читать дальше
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24 мая 2022 года 16:08
В 1-м квартале 2022 года чистая прибыль ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") по РСБУ в январе-марте 2022 года подскочимла в 6,5 раза - до 464,839 млн рублей по сравнению с 71,639 млн рублей за аналогичный период 2021... читать дальше
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24 мая 2022 года 16:06
ЦБ РФ с 25 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3399,81 (-32,81) руб./грамм; на серебро - 40,45 (-0,78) руб./грамм; на платину - 1774,82 (-21,77) руб./грамм; на палладий - 3670,52 (-79,87) руб./грамм.
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24 мая 2022 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,06/68,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 110 коп., Cредний курс продажи...
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24 мая 2022 года 15:59
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 56,969 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 123,97 коп.
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24 мая 2022 года 15:59
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 58,8705 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 151,46 коп.
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24 мая 2022 года 15:54
Чистая прибыль американского ритейлера электроники Best Buy Co. в первом квартале 2023 финансового года, завершившемся 1 мая, сократилась на 43%, или в 1,7 раза, и составила $341 млн, или $1,49 в расчете на акцию, по сравнению с $595 млн, или $2,32 на акцию, за сопоставимый... читать дальше
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24 мая 2022 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 10601 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,969 руб. По... читать дальше
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24 мая 2022 года 15:45
Объем M&A-сделок в АПК РФ, прежде всего связанных с животноводством, в краткосрочной перспективе снизится, прогнозируют специалисты Россельхозбанка.
"В краткосрочной перспективе видим, что рынок M&A-сделок сожмется, потому что кредиты на текущий момент, к сожалению,... читать дальше
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24 мая 2022 года 15:38
Госдума приняла в третьем чтении закон, который прописывает алгоритм работы Национальной системы платежных карт (НСПК) с электронными социальными сертификатами, поправки в законодательство также обязуют подключиться к обслуживанию сертификатов системно значимые кредитные... читать дальше
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