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Экспорт мазута из РФ в апреле снизился на 5% по сравнению с показателями марта, до 2,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики. При этом "ЛУКОЙЛ" увеличил продажу топлива на внешние рынки на 43%, до 356 тыс. тонн, "Газпром нефть" - на... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в ходе торгов. Инвесторы оценивают квартальные отчеты технологических компаний и ритейлеров. Накануне фондовые индексы США завершили торги ростом на 1,6-2%, прервав семидневную череду снижений на ожиданиях отмены части торговых... читать дальше

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Народный банк Китая призвал банки усилить поддержку реальной экономики и удовлетворить спрос на кредиты, поскольку экономика страны сталкивается с неблагоприятным давлением. На встрече с представителями 24 крупных финорганизаций ЦБ попросил их "сделать все возможное для... На встрече с представителями 24 крупных финорганизаций ЦБ попросил их "сделать все возможное для... читать дальше

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4 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-221 на 24 млрд 988,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Британские аудиторы и консультанты по вопросам налогообложения видят необходимость в послаблениях к санкциям, запрещающим экспорт в Россию консалтинговых, бухгалтерских и PR-услуг, пишет газета Financial Times. Решение о таком запрете было принято Великобританией в начале мая... читать дальше

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Минфин считает важным не менять формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти из-за изменения курса рубля, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Сазанов. "Никакие изменения в формулу расчета НДПИ не рассматриваем. Считаем, что сейчас не нужно совершать... читать дальше

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Конфискация активов таких финансовых учреждений, как Центральный банк России, является сложным юридическим вопросом, и он пока находится в стадии обсуждения, заявили в Еврокомиссии. "Важно вспомнить, что конфисковать и заморозить авуары - это не одно и то же. В... "Важно вспомнить, что конфисковать и заморозить авуары - это не одно и то же. В... читать дальше

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В 1-м квартале 2022 года чистая прибыль ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") по РСБУ в январе-марте 2022 года подскочимла в 6,5 раза - до 464,839 млн рублей по сравнению с 71,639 млн рублей за аналогичный период 2021... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3399,81 (-32,81) руб./грамм; на серебро - 40,45 (-0,78) руб./грамм; на платину - 1774,82 (-21,77) руб./грамм; на палладий - 3670,52 (-79,87) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,06/68,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 110 коп., Cредний курс продажи...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 56,969 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 123,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 58,8705 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 151,46 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль американского ритейлера электроники Best Buy Co. в первом квартале 2023 финансового года, завершившемся 1 мая, сократилась на 43%, или в 1,7 раза, и составила $341 млн, или $1,49 в расчете на акцию, по сравнению с $595 млн, или $2,32 на акцию, за сопоставимый... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 10601 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,969 руб. По... читать дальше

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Объем M&A-сделок в АПК РФ, прежде всего связанных с животноводством, в краткосрочной перспективе снизится, прогнозируют специалисты Россельхозбанка. "В краткосрочной перспективе видим, что рынок M&A-сделок сожмется, потому что кредиты на текущий момент, к сожалению,... "В краткосрочной перспективе видим, что рынок M&A-сделок сожмется, потому что кредиты на текущий момент, к сожалению,... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который прописывает алгоритм работы Национальной системы платежных карт (НСПК) с электронными социальными сертификатами, поправки в законодательство также обязуют подключиться к обслуживанию сертификатов системно значимые кредитные... читать дальше

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