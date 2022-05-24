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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 2022 году снизится на 7,8%
Падение ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, следует из макропрогноза Минэкономразвития. Инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 17,5%. В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2%
 
Проект о реформе пенсий могут внести в Госдуму до конца июля
Разработанный Минфином и ЦБ законопроект о реформе накопительных пенсий может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии (до 31 июля), рассказал "Известиям" глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков. По словам депутата,...
 
Туроператорам и агентам в РФ доверяют лишь 30% потребителей
Долги, накопленные туроператорами перед клиентами вначале из-за пандемии, а потом из-за российско-украинского конфликта, могут стать причиной системного кризиса доверия к отрасли, пишет "Коммерсант". Туроператорам и агентам уже доверяют лишь 30%...
 
Проблемами дачников займется правительственная комиссия
Правительство создало спецкомиссию по вопросам развития садоводства. Одна из задач - создание инфраструктуры вокруг дачных кооперативов, где теперь можно строить жилые дома и постоянно жить в них. "Создание правительственной комиссии - это очень...
 
24 мая 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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24 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Апрель 2022

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
24 мая 2022 года 17:12
Россия сократила экспорт мазута за апрель на 5%
Экспорт мазута из РФ в апреле снизился на 5% по сравнению с показателями марта, до 2,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики. При этом "ЛУКОЙЛ" увеличил продажу топлива на внешние рынки на 43%, до 356 тыс. тонн, "Газпром нефть" - на...    читать дальше
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24 мая 2022 года 17:03
Американские фондовые индексы снижаются после роста накануне
Американские фондовые индексы опускаются в ходе торгов. Инвесторы оценивают квартальные отчеты технологических компаний и ритейлеров. Накануне фондовые индексы США завершили торги ростом на 1,6-2%, прервав семидневную череду снижений на ожиданиях отмены части торговых...    читать дальше
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24 мая 2022 года 16:52
ЦБ Китая призвал банки сделать все возможное для стабилизации основ экономики
Народный банк Китая призвал банки усилить поддержку реальной экономики и удовлетворить спрос на кредиты, поскольку экономика страны сталкивается с неблагоприятным давлением.

На встрече с представителями 24 крупных финорганизаций ЦБ попросил их "сделать все возможное для...    читать дальше
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24 мая 2022 года 16:39
ВТБ разместил 50% выпуска однодневных бондов серии КС-4-221 на 25 млрд рублей
4 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-221 на 24 млрд 988,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
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24 мая 2022 года 16:38
Британские аудиторы и налоговые консультанты просят отменить запрет на работу с РФ
Британские аудиторы и консультанты по вопросам налогообложения видят необходимость в послаблениях к санкциям, запрещающим экспорт в Россию консалтинговых, бухгалтерских и PR-услуг, пишет газета Financial Times. Решение о таком запрете было принято Великобританией в начале мая...    читать дальше
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24 мая 2022 года 16:27
Минфин считает, что не надо менять формулу расчета НДПИ из-за изменения курса рубля
Минфин считает важным не менять формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти из-за изменения курса рубля, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Сазанов. "Никакие изменения в формулу расчета НДПИ не рассматриваем. Считаем, что сейчас не нужно совершать...    читать дальше
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24 мая 2022 года 16:19
Конфискация активов ЦБ РФ находится в стадии обсуждения, заявили в Еврокомиссии
Конфискация активов таких финансовых учреждений, как Центральный банк России, является сложным юридическим вопросом, и он пока находится в стадии обсуждения, заявили в Еврокомиссии.

"Важно вспомнить, что конфисковать и заморозить авуары - это не одно и то же. В...    читать дальше
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24 мая 2022 года 16:08
Чистая прибыль "Новошипа" по РСБУ в 1-м квартале выросла 6,5 раза
В 1-м квартале 2022 года чистая прибыль ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") по РСБУ в январе-марте 2022 года подскочимла в 6,5 раза - до 464,839 млн рублей по сравнению с 71,639 млн рублей за аналогичный период 2021...    читать дальше
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24 мая 2022 года 16:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 мая
ЦБ РФ с 25 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3399,81 (-32,81) руб./грамм; на серебро - 40,45 (-0,78) руб./грамм; на платину - 1774,82 (-21,77) руб./грамм; на палладий - 3670,52 (-79,87) руб./грамм.

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24 мая 2022 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 58,06/68,75 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,06/68,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 110 коп., Cредний курс продажи...
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24 мая 2022 года 15:59
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 56,969 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 56,969 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 123,97 коп.

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24 мая 2022 года 15:59
ЦБ РФ установил курс евро с 25 мая в размере 58,8705 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 58,8705 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 151,46 коп.

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24 мая 2022 года 15:54
Квартальная прибыль Best Buy упала в 1,7 раза, но выручка превысила прогноз
Чистая прибыль американского ритейлера электроники Best Buy Co. в первом квартале 2023 финансового года, завершившемся 1 мая, сократилась на 43%, или в 1,7 раза, и составила $341 млн, или $1,49 в расчете на акцию, по сравнению с $595 млн, или $2,32 на акцию, за сопоставимый...    читать дальше
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24 мая 2022 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 24 мая составил 56,969 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 10601 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,969 руб. По...    читать дальше
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24 мая 2022 года 15:45
Эксперты прогнозируют снижение объема M&A-сделок в российском АПК
Объем M&A-сделок в АПК РФ, прежде всего связанных с животноводством, в краткосрочной перспективе снизится, прогнозируют специалисты Россельхозбанка.

"В краткосрочной перспективе видим, что рынок M&A-сделок сожмется, потому что кредиты на текущий момент, к сожалению,...    читать дальше
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24 мая 2022 года 15:38
Госдума приняла чтении закон, который прописывает алгоритм работы НСПК с электронными социальными сертификатами
Госдума приняла в третьем чтении закон, который прописывает алгоритм работы Национальной системы платежных карт (НСПК) с электронными социальными сертификатами, поправки в законодательство также обязуют подключиться к обслуживанию сертификатов системно значимые кредитные...    читать дальше
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