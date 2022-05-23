Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8042 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6928 руб., максимальный - 8,9886 руб. Было заключено 11732 сделки. Объем торгов составил 13579,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,75 руб. за юань.

23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8042 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42816,501 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1105,385 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8042 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6928 руб., максимальный - 8,9886 руб. Было заключено 11732 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,6928 руб., максимальный - 8,9886 руб. Было заключено 11732 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9298 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0743 руб. Минимальный курс евро составил 58,265 руб., максимальный - 63,4825 руб. Было заключено 74894... Минимальный курс евро составил 58,265 руб., максимальный - 63,4825 руб. Было заключено 74894... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10027 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,0291 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,1575 руб., максимальный - 60,4825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,1575 руб., максимальный - 60,4825 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник закрылся разнонаправленной динамикой индексов на фоне достаточно позитивного настроя на внешних фондовых площадках и выросшие цены на нефть и металлы. В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei вырос на 1%,... В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei вырос на 1%,... читать дальше

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Рыбоводы РФ в 1-м квартале 2022 года увеличили выращивание лососевых видов рыб на 13% (год к году), до 54,7 тыс. тонн, сообщает Росрыболовство. В частности, темпы роста производства семги стали самыми высокими в сфере аквакультуры за этот период и составили 22%, до 11,2... В частности, темпы роста производства семги стали самыми высокими в сфере аквакультуры за этот период и составили 22%, до 11,2... читать дальше

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Британский банк HSBC Holdings Plc отстранил от должности топ-менеджера, заявившего, что инвесторам не стоит беспокоиться по поводу изменения климата и что политики преувеличивают связанные с этим финансовые риски, сообщает газета Financial Times. На прошлой неделе... На прошлой неделе... читать дальше

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Представители турецких компаний, закупающие в РФ масложировую продукцию, рассчитывают, что ее поставки в этом году сохранятся на высоком уровне, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе по итогам круглого стола, который состоялся в рамках деловой миссии российских... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник одобрил поправки в Бюджетный кодекс, которые увеличивают с 390,7 до 420 млрд рублей объем средств, которые Минфин вправе предоставить регионам для погашения коммерческих долговых обязательств в 2022... читать дальше

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В понедельник подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля) приняла решение снизить уровень обязательной продажи... читать дальше

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Минцифры РФ до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе Гостех для замены зарубежного ПО в органах власти, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник. Для сбора данных по используемому зарубежному ПО в госстуктурах будет разработана... Для сбора данных по используемому зарубежному ПО в госстуктурах будет разработана... читать дальше

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Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 г. по решению правительства и без внесения поправок в бюджет можно будет направлять на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета, следует из законопроекта, который комитет по бюджету Госдумы... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,1764 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,19 руб., максимальный - 61,515 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,19 руб., максимальный - 61,515 руб. Было... читать дальше

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Россия с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2021 года) по 23 мая этого года экспортировала 34,15 млн тонн пшеницы, что на 11% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сельхозгоду. Экспорт зерна в целом снизился на 20%, до 38,5 млн тонн, следует из мониторинга Российского... читать дальше

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Банк Израиля в понедельник повысил ключевую процентную ставку во второй раз с 2018 года, повышение составило 40 базисных пунктов - до 0,75%. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали более умеренного подъема, до 0,6%. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали более умеренного подъема, до 0,6%. Руководство регулятора отметило... Руководство регулятора отметило...

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Россия предлагает странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) совместно развивать переработку нефти и газа, а также "зеленую" энергетику, заявил министр промышленности РФ Денис Мантуров на встрече со своими коллегами из государств... читать дальше

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