.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8042 руб.
.
23 мая 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8042 руб.
|0
23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8042 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6928 руб., максимальный - 8,9886 руб. Было заключено 11732 сделки. Объем торгов составил 13579,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,75 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 мая 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 мая снизилась на 2,52% и составила 42816,501 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42816,501 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1105,385 млрд руб., или на...
.23 мая 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8042 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6928 руб., максимальный - 8,9886 руб. Было заключено 11732 сделки.... читать дальше
.23 мая 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9298 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0743 руб. Минимальный курс евро составил 58,265 руб., максимальный - 63,4825 руб. Было заключено 74894... читать дальше
.23 мая 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10027 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,0291 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,1575 руб., максимальный - 60,4825 руб. Было... читать дальше
.23 мая 2022 года 19:00
Индикаторы рынка российских акций не продемонстрировали единой динамики, индекс МосБиржи опустился к 2300 п.
Рынок акций РФ в понедельник закрылся разнонаправленной динамикой индексов на фоне достаточно позитивного настроя на внешних фондовых площадках и выросшие цены на нефть и металлы. В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei вырос на 1%,... читать дальше
.23 мая 2022 года 18:54
Рыбоводы РФ в 1-м квартале 2022 года увеличили выращивание лососевых видов рыб на 13% (год к году), до 54,7 тыс. тонн, сообщает Росрыболовство. В частности, темпы роста производства семги стали самыми высокими в сфере аквакультуры за этот период и составили 22%, до 11,2... читать дальше
.23 мая 2022 года 18:46
Британский банк HSBC Holdings Plc отстранил от должности топ-менеджера, заявившего, что инвесторам не стоит беспокоиться по поводу изменения климата и что политики преувеличивают связанные с этим финансовые риски, сообщает газета Financial Times. На прошлой неделе... читать дальше
.23 мая 2022 года 18:38
Представители турецких компаний, закупающие в РФ масложировую продукцию, рассчитывают, что ее поставки в этом году сохранятся на высоком уровне, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе по итогам круглого стола, который состоялся в рамках деловой миссии российских... читать дальше
.23 мая 2022 года 18:27
До 420 млрд руб. может быть увеличен объем бюджетных кредитов регионам для погашения коммерческих долгов
Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник одобрил поправки в Бюджетный кодекс, которые увеличивают с 390,7 до 420 млрд рублей объем средств, которые Минфин вправе предоставить регионам для погашения коммерческих долговых обязательств в 2022... читать дальше
.23 мая 2022 года 18:19
Уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50% - Минфин
В понедельник подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля) приняла решение снизить уровень обязательной продажи... читать дальше
.23 мая 2022 года 18:12
Минцифры РФ до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе Гостех для замены зарубежного ПО в органах власти, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник. Для сбора данных по используемому зарубежному ПО в госстуктурах будет разработана... читать дальше
.23 мая 2022 года 18:07
Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 г. по решению правительства и без внесения поправок в бюджет можно будет направлять на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета, следует из законопроекта, который комитет по бюджету Госдумы... читать дальше
.23 мая 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,1764 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,19 руб., максимальный - 61,515 руб. Было... читать дальше
.23 мая 2022 года 17:49
Россия с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2021 года) по 23 мая этого года экспортировала 34,15 млн тонн пшеницы, что на 11% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сельхозгоду. Экспорт зерна в целом снизился на 20%, до 38,5 млн тонн, следует из мониторинга Российского... читать дальше
.23 мая 2022 года 17:40
Банк Израиля в понедельник повысил ключевую процентную ставку во второй раз с 2018 года, повышение составило 40 базисных пунктов - до 0,75%. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали более умеренного подъема, до 0,6%. Руководство регулятора отметило...
.23 мая 2022 года 17:33
Россия предлагает странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) совместно развивать переработку нефти и газа, а также "зеленую" энергетику, заявил министр промышленности РФ Денис Мантуров на встрече со своими коллегами из государств... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.