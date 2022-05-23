23 мая 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
23 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Май 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 мая 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42816,501 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1105,385 млрд руб., или на...
.
23 мая 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8042 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,6928 руб., максимальный - 8,9886 руб. Было заключено 11732 сделки.... читать дальше
.
23 мая 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9298 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0743 руб.
Минимальный курс евро составил 58,265 руб., максимальный - 63,4825 руб. Было заключено 74894... читать дальше
.
23 мая 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10027 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,0291 руб.
Минимальный курс доллара США составил 57,1575 руб., максимальный - 60,4825 руб. Было... читать дальше
.
23 мая 2022 года 19:00
Рынок акций РФ в понедельник закрылся разнонаправленной динамикой индексов на фоне достаточно позитивного настроя на внешних фондовых площадках и выросшие цены на нефть и металлы.
В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei вырос на 1%,... читать дальше
.
23 мая 2022 года 18:54
Рыбоводы РФ в 1-м квартале 2022 года увеличили выращивание лососевых видов рыб на 13% (год к году), до 54,7 тыс. тонн, сообщает Росрыболовство.
В частности, темпы роста производства семги стали самыми высокими в сфере аквакультуры за этот период и составили 22%, до 11,2... читать дальше
.
23 мая 2022 года 18:46
Британский банк HSBC Holdings Plc отстранил от должности топ-менеджера, заявившего, что инвесторам не стоит беспокоиться по поводу изменения климата и что политики преувеличивают связанные с этим финансовые риски, сообщает газета Financial Times.
На прошлой неделе... читать дальше
.
23 мая 2022 года 18:38
Представители турецких компаний, закупающие в РФ масложировую продукцию, рассчитывают, что ее поставки в этом году сохранятся на высоком уровне, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе по итогам круглого стола, который состоялся в рамках деловой миссии российских... читать дальше
.
23 мая 2022 года 18:27
Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник одобрил поправки в Бюджетный кодекс, которые увеличивают с 390,7 до 420 млрд рублей объем средств, которые Минфин вправе предоставить регионам для погашения коммерческих долговых обязательств в 2022... читать дальше
.
23 мая 2022 года 18:19
В понедельник подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля) приняла решение снизить уровень обязательной продажи... читать дальше
.
23 мая 2022 года 18:12
Минцифры РФ до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе Гостех для замены зарубежного ПО в органах власти, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.
Для сбора данных по используемому зарубежному ПО в госстуктурах будет разработана... читать дальше
.
23 мая 2022 года 18:07
Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 г. по решению правительства и без внесения поправок в бюджет можно будет направлять на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета, следует из законопроекта, который комитет по бюджету Госдумы... читать дальше
.
23 мая 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,1764 руб.
Минимальный курс доллара США составил 57,19 руб., максимальный - 61,515 руб. Было... читать дальше
.
23 мая 2022 года 17:49
Россия с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2021 года) по 23 мая этого года экспортировала 34,15 млн тонн пшеницы, что на 11% меньше, чем за аналогичный период в прошлом сельхозгоду. Экспорт зерна в целом снизился на 20%, до 38,5 млн тонн, следует из мониторинга Российского... читать дальше
.
23 мая 2022 года 17:40
Банк Израиля в понедельник повысил ключевую процентную ставку во второй раз с 2018 года, повышение составило 40 базисных пунктов - до 0,75%.
Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали более умеренного подъема, до 0,6%.
Руководство регулятора отметило...
.
23 мая 2022 года 17:33
Россия предлагает странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) совместно развивать переработку нефти и газа, а также "зеленую" энергетику, заявил министр промышленности РФ Денис Мантуров на встрече со своими коллегами из государств... читать дальше
.