ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 58,8862 руб., евро - 60,8953 руб

Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 404,05 коп.

21 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп.

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Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в мае составила 135,5 тыс. руб. за кв. м, снизившись за месяц на 0,1%. Такие данные приводят эксперты "Циан.Аналитика", отмечая, что пока динамика скорее обусловлена изменениями структуры предложения в отдельных... читать дальше

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Эмбарго на российскую нефть станет самым негативным сценарием для всех сторон, считает бывший глава "ЛУКОЙЛа", акционер компании Вагит Алекперов. Любой шаг ЕС по прекращению импорта российской нефти станет "шоком для всех", сказал он в интервью Financial Times. "Введя санкции,... читать дальше

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Работы по изоляции и ликвидации 15 источников загрязнения, располагающихся в бассейне реки Волги, будут частично профинансированы за счёт бюджетных средств в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил... читать дальше

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Турция активно использует существующие маршруты и прорабатывает новые для поставки продукции российского АПК, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ по итогам "круглого стола", который прошёл в Стамбуле в рамках деловой миссии российских экспортеров. Как заявил... Как заявил... читать дальше

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Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил Financial Times, что он не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины."Линднер сказал, что он настроен против конфискации личных активов российских олигархов", - отмечает... читать дальше

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"АвтоВАЗ" планирует в перспективе начать выпуск автомобилей марок Renault Sandero и Duster, сообщил "Интерфаксу" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "В соответствии с договоренностями с корпорацией "Рено", у "АвтоВАЗа" есть дополнительные возможности... "В соответствии с договоренностями с корпорацией "Рено", у "АвтоВАЗа" есть дополнительные возможности... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из бюджета 1 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры орловского аэропорта Южный, сообщается на сайте правительства. "Деньги поступят в течение ближайших двух лет - 400 млн рублей в 2022 году, 600 млн... "Деньги поступят в течение ближайших двух лет - 400 млн рублей в 2022 году, 600 млн... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 527 млн 216 тыс. 96, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 288 тыс. 800... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4,7 тыс. случаев, госпитализированы за сутки более 1 тыс. человек, скончались 80 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "По состоянию на 22 мая, в РФ... читать дальше

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Строительство дорог протяженностью более 30 километров планируется завершить в ТиНАО до конца 2022 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "Строительство новой дорожной инфраструктуры на территории... "Строительство новой дорожной инфраструктуры на территории... читать дальше

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Москва передала некоммерческим организациям (НКО) и благотворительным фондам в безвозмездное пользование или на условиях льготной аренды 618,4 тысячи квадратных метров городских помещений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с...

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Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил о серьезных проблемах с логистикой в РФ в связи с антироссийскими санкциями. "Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические... "Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические... читать дальше

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Вице-губернатор Петербурга, бывший министр транспорта Максим Соколов сообщил, что уходит со своего поста и с понедельника возглавит "АвтоВАЗ". "Из Смольного я, к сожалению, действительно ухожу. С благодарностью к губернатору и с сожалением, что не удалось до конца выполнить... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании специальной правительственной комиссии, которая будет заниматься вопросами развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте правительства РФ. "Главная задача новой комиссии - разработка... "Главная задача новой комиссии - разработка... читать дальше

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МИД РФ сообщил, что в ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом "черного списка", въезд в Россию... читать дальше

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