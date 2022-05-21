.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 58,8862 руб., евро - 60,8953 руб
.
ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 2022 году снизится на 7,8%
Падение ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, следует из макропрогноза Минэкономразвития. Инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 17,5%. В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2%
 
Совет по кодификации против предложенной Минтрудом формы слияния ПФР и ФСС
Предложение Минтруда о введении в Гражданский кодекс (ГК) организационно-правовой формы "государственный внебюджетный фонд" получило отрицательный отзыв президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Проект...
 
Кому вернут украденные с карт деньги
ЦБ РФ хочет обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе Банка России о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор...
 
Определение невзаимозаменяемого токена предлагают прописать в законодательстве
Депутаты Госдумы Антон Ткачев и Владислав Даванков (партия "Новые люди") внесли законопроект о регулировании интеллектуальной собственности в виде невзаимозаменяемого токена (non-fungible token, NFT). Он предполагает внесение изменений в ст. 1225 ч....
 
21 мая 2022 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 58,8862 руб., евро - 60,8953 руб

 0  
21 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 404,05 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
22 мая 2022 года 18:04
Средняя стоимость новостроек в крупнейших городах РФ в мае составляет 134-135,5 тыс. руб. за кв. м - эксперты
Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в мае составила 135,5 тыс. руб. за кв. м, снизившись за месяц на 0,1%. Такие данные приводят эксперты "Циан.Аналитика", отмечая, что пока динамика скорее обусловлена изменениями структуры предложения в отдельных...    читать дальше
.
22 мая 2022 года 17:38
Эмбарго на российскую нефть станет самым негативным сценарием для всех сторон - Алекперов
Эмбарго на российскую нефть станет самым негативным сценарием для всех сторон, считает бывший глава "ЛУКОЙЛа", акционер компании Вагит Алекперов. Любой шаг ЕС по прекращению импорта российской нефти станет "шоком для всех", сказал он в интервью Financial Times. "Введя санкции,...    читать дальше
.
22 мая 2022 года 17:21
Правительство профинансирует мероприятия в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги"
Работы по изоляции и ликвидации 15 источников загрязнения, располагающихся в бассейне реки Волги, будут частично профинансированы за счёт бюджетных средств в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил...    читать дальше
.
22 мая 2022 года 16:26
Турция разрабатывает новые маршруты для поставки продукции российского АПК
Турция активно использует существующие маршруты и прорабатывает новые для поставки продукции российского АПК, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ по итогам "круглого стола", который прошёл в Стамбуле в рамках деловой миссии российских экспортеров.

Как заявил...    читать дальше
.
22 мая 2022 года 15:31
Министр финансов Германии выступил против конфискации личных активов россиян
Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил Financial Times, что он не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины."Линднер сказал, что он настроен против конфискации личных активов российских олигархов", - отмечает...    читать дальше
.
22 мая 2022 года 13:57
"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск Renault Sandero и Duster
"АвтоВАЗ" планирует в перспективе начать выпуск автомобилей марок Renault Sandero и Duster, сообщил "Интерфаксу" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"В соответствии с договоренностями с корпорацией "Рено", у "АвтоВАЗа" есть дополнительные возможности...    читать дальше
.
22 мая 2022 года 12:42
На реконструкцию аэропорта в Орле правительство направит 1 млрд руб.
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из бюджета 1 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры орловского аэропорта Южный, сообщается на сайте правительства.

"Деньги поступят в течение ближайших двух лет - 400 млн рублей в 2022 году, 600 млн...    читать дальше
.
22 мая 2022 года 11:49
Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 527 млн - университет Хопкинса
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 527 млн 216 тыс. 96, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 288 тыс. 800...    читать дальше
.
22 мая 2022 года 11:17
В России за сутки COVID-19 заболели более 4,7 тыс. человек, умерли 80 пациентов
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4,7 тыс. случаев, госпитализированы за сутки более 1 тыс. человек, скончались 80 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "По состоянию на 22 мая, в РФ...    читать дальше
.
22 мая 2022 года 10:49
Более 30 километров дорог введут на территории ТиНАО до конца года
Строительство дорог протяженностью более 30 километров планируется завершить в ТиНАО до конца 2022 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Строительство новой дорожной инфраструктуры на территории...    читать дальше
.
22 мая 2022 года 09:47
Москва передала некоммерческим организациям почти 620 тысяч квадратных метров городских помещений
Москва передала некоммерческим организациям (НКО) и благотворительным фондам в безвозмездное пользование или на условиях льготной аренды 618,4 тысячи квадратных метров городских помещений, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и...    читать дальше
.
22 мая 2022 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 58,8862 руб., евро - 60,8953 руб
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с...
.
21 мая 2022 года 17:58
Глава Минтранса заявил о проблемах с логистикой в РФ в связи с санкциями
Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил о серьезных проблемах с логистикой в РФ в связи с антироссийскими санкциями.

"Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические...    читать дальше
.
21 мая 2022 года 17:24
Экс-глава Минтранса Соколов возглавит "АвтоВАЗ"
Вице-губернатор Петербурга, бывший министр транспорта Максим Соколов сообщил, что уходит со своего поста и с понедельника возглавит "АвтоВАЗ". "Из Смольного я, к сожалению, действительно ухожу. С благодарностью к губернатору и с сожалением, что не удалось до конца выполнить...    читать дальше
.
21 мая 2022 года 16:35
Правительство утвердило положение о комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании специальной правительственной комиссии, которая будет заниматься вопросами развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте правительства РФ.

"Главная задача новой комиссии - разработка...    читать дальше
.
21 мая 2022 года 15:47
Россия ввела санкции в отношении ряда высших чиновников и военачальников Канады
МИД РФ сообщил, что в ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом "черного списка", въезд в Россию...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.