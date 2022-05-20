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20 мая 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,0041 руб.

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20 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 38219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0041 руб.

Минимальный курс евро составил 59,02 руб., максимальный - 64,9275 руб. Было заключено 46973 сделки. Объем торгов составил 106900,83 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,8 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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