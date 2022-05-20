Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,0041 руб.

Минимальный курс евро составил 59,02 руб., максимальный - 64,9275 руб. Было заключено 46973 сделки. Объем торгов составил 106900,83 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,8 руб. за евро.

20 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 38219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0041 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43921,886 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 729,315 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0318 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,075 руб., максимальный - 62,265 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,075 руб., максимальный - 62,265 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 38219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0041 руб. Минимальный курс евро составил 59,02 руб., максимальный - 64,9275 руб. Было заключено 46973... Минимальный курс евро составил 59,02 руб., максимальный - 64,9275 руб. Было заключено 46973... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9029 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6695 руб., максимальный - 9,25 руб. Было заключено 25516 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,6695 руб., максимальный - 9,25 руб. Было заключено 25516 сделок.... читать дальше

.

"Газпром" изучит возможность увеличения поставок газа в Калининградскую область, в том числе через терминал сжиженного природного газа. Как сообщил президент России Владимир Путин в ходе разговора с губернатором области Антоном Алихановым, он намерен дать... Как сообщил президент России Владимир Путин в ходе разговора с губернатором области Антоном Алихановым, он намерен дать... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе, несмотря на коррекционный рост внешних фондовых площадок, Индекс МосБиржи откатился в район 2370 пунктов на фоне укрепления рубля. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций на решении китайского ЦБ о снижении... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций на решении китайского ЦБ о снижении... читать дальше

.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в июле, возможно, будет готов к повышению процентных ставок впервые более чем за десять лет, заявил председатель Банка Италии Иньяцио Виско. "Мы можем двигаться постепенно, повышая процентные ставки в ближайшие месяцы", - сказал он, выступая на... читать дальше

.

Таксомоторные компании и операторы каршеринга Москвы с 20 июня смогут подать заявки на получение субсидий от столичного правительства, сообщил заммэра города Максим Ликсутов. "До 3 июля включительно заявку на возмещение затрат по договорам кредита и лизинга на... "До 3 июля включительно заявку на возмещение затрат по договорам кредита и лизинга на... читать дальше

.

Норвегия в апреле сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 6,2% относительно того же месяца прошлого года - до 1,872 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В марте, согласно уточненным данным,... В марте, согласно уточненным данным,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,057 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,01 руб., максимальный - 62 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 57,01 руб., максимальный - 62 руб. Было заключено... читать дальше

.

Согласительный комитет "АвтоВАЗа" принял решение на период предстоящей работы в сокращенном, четырехдневном, режиме - с 6 июня по 4 сентября, сохранить ряд выплат для сотрудников компании независимо от установленного рабочего времени, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной... читать дальше

.

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД в апреле снизились на 11% к марту, до 1,9 млн тонн, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с данными госмонополии. Из крупнейших производителей удобрений сильнее всего сократили экспорт "Уралкалий" (-77% к марту) и "УралХим" (-48%).... читать дальше

.

Канада ввела санкции против 14 российских физических лиц, а также запретила ввоз в Канаду из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники, говорится в заявлении МИД Канады. В частности, санкции вводятся в отношении главы "РЖД" Олега Белозерова,... В частности, санкции вводятся в отношении главы "РЖД" Олега Белозерова,... читать дальше

.

Совет директоров Банка России 20 мая 2022 года принял решение, которое позволяет страховым компаниям "не раскрывать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о страховых агентах, являющихся кредитными организациями", сообщает... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 23.05 по 29.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

Рынок акций США открыл торги в пятницу ростом. Тем не менее американские фондовые индексы могут завершить очередную неделю падением на фоне беспокойства инвесторов по поводу будущего экономического роста. В то же время участники фондового рынка США переняли настрой... В то же время участники фондового рынка США переняли настрой... читать дальше

.