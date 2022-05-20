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20 мая 2022 года 16:57
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 мая
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20 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 21 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3491,12 (-141,6) руб./грамм; на серебро - 40,82 (-2,65) руб./грамм; на платину - 1798,57 (-103,41) руб./грамм; на палладий - 3748,6 (-424,51) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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20 мая 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 мая снизилась на 1,63% и составила 43921,886 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43921,886 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 729,315 млрд руб., или на...
.20 мая 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0318 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,075 руб., максимальный - 62,265 руб. Было... читать дальше
.20 мая 2022 года 19:15
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.20 мая 2022 года 19:15
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.20 мая 2022 года 19:03
"Газпром" изучит возможность увеличения поставок газа в Калининградскую область, в том числе через терминал сжиженного природного газа. Как сообщил президент России Владимир Путин в ходе разговора с губернатором области Антоном Алихановым, он намерен дать... читать дальше
.20 мая 2022 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги в минусе, несмотря на коррекционный рост внешних фондовых площадок, Индекс МосБиржи откатился в район 2370 пунктов на фоне укрепления рубля. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций на решении китайского ЦБ о снижении... читать дальше
.20 мая 2022 года 18:34
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в июле, возможно, будет готов к повышению процентных ставок впервые более чем за десять лет, заявил председатель Банка Италии Иньяцио Виско. "Мы можем двигаться постепенно, повышая процентные ставки в ближайшие месяцы", - сказал он, выступая на... читать дальше
.20 мая 2022 года 18:21
Таксомоторные компании и операторы каршеринга Москвы с 20 июня смогут подать заявки на получение субсидий от столичного правительства, сообщил заммэра города Максим Ликсутов. "До 3 июля включительно заявку на возмещение затрат по договорам кредита и лизинга на... читать дальше
.20 мая 2022 года 18:04
Норвегия в апреле сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 6,2% относительно того же месяца прошлого года - до 1,872 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В марте, согласно уточненным данным,... читать дальше
.20 мая 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,057 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,01 руб., максимальный - 62 руб. Было заключено... читать дальше
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Согласительный комитет "АвтоВАЗа" принял решение на период предстоящей работы в сокращенном, четырехдневном, режиме - с 6 июня по 4 сентября, сохранить ряд выплат для сотрудников компании независимо от установленного рабочего времени, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной... читать дальше
.20 мая 2022 года 17:49
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.20 мая 2022 года 17:38
Канада ввела санкции против 14 российских физических лиц, а также запретила ввоз в Канаду из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники, говорится в заявлении МИД Канады. В частности, санкции вводятся в отношении главы "РЖД" Олега Белозерова,... читать дальше
.20 мая 2022 года 17:26
ЦБ РФ разрешил страховщикам не раскрывать информацию о выступающих страховыми агентами банках до конца года
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Рынок акций США открыл торги в пятницу ростом. Тем не менее американские фондовые индексы могут завершить очередную неделю падением на фоне беспокойства инвесторов по поводу будущего экономического роста. В то же время участники фондового рынка США переняли настрой... читать дальше
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