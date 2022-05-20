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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1749,3 млрд руб.
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20 мая 2022 года 09:50
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1749,3 млрд руб.
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20 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 1749,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1963 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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20 мая 2022 года 13:55
Объем торгов на всех рынках "Мосбиржи" упал в апреле 2022 года на 8,1% год к году - до 88 трлн рублей, объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций снизился примерно в 3 раза - до 1,446 трлн рублей с 4,417 трлн рублей годом ранее, говорится в пресс-релизе... читать дальше
.20 мая 2022 года 13:47
Поставки российского газа в Финляндию прекратятся в 7:00 мск 21 мая, сообщает государственная газовая компания Gasum после получения соответствующего уведомления от ООО "Газпром экспорт". В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года оператор будет поставлять... читать дальше
.20 мая 2022 года 13:43
ВТБ установил ставку 3-го купона субординированных облигаций серии СУБ-Т1-6 на уровне 17,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил бессрочные суборды на 7,5 млрд рублей в июне 2021 года по ставке 8,75% годовых. Ставка текущего купона -... читать дальше
.20 мая 2022 года 13:35
Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США немного снизились за неделю, завершившуюся 19 мая, на фоне снижения доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней... читать дальше
.20 мая 2022 года 13:26
Американская ExxonMobil подписала соглашение с дочерними компаниями BKV Corporation о продаже эксплуатируемых и неэксплуатируемых газовых активов Barnett Shale в Техасе за $750 млн, говорится в пресс-релизе. Договор предполагает также дополнительные платежи в пользу... читать дальше
.20 мая 2022 года 13:18
Меры поддержки экономики, объявленные властями КНР в условиях новой волны COVID-19 и карантинных ограничений, обеспечат вливания порядка 35,5 трлн юаней ($5,3 трлн) в экономику страны в этом году, подсчитало агентство Bloomberg. Такой объем стимулирования, однако,... читать дальше
.20 мая 2022 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 35,35 пункта (1,451%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2401,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2450,29 (+0,56%) пункта,... читать дальше
.20 мая 2022 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 70,37 руб.
Минимальное значение за месяц (с 20 апреля по 20 мая) - 70,37 руб. за доллар, максимальное значение - 90,51 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 19,96 руб. Это автоматическое сообщение.
.20 мая 2022 года 13:05
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ГК "Автодор" и облигаций компании на уровне "АA(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Подтверждение кредитного рейтинга компании на уровне паритета с рейтингом... читать дальше
.20 мая 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,15/74,94 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 93 коп., Cредний курс продажи упал на...
.20 мая 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 60,17/70,37 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,17/70,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...
.20 мая 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 20 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 68/73 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 68/73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 50 коп., средний оптовый...
.20 мая 2022 года 13:00
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети Ленэнерго" и двух выпусков облигаций компании на уровне "AAА(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению... читать дальше
.20 мая 2022 года 12:56
Темпы вывода многоквартирных домов (МКД) на российский рынок снизились на 20% за год, выяснил Единый ресурс застройщиков. "В среднем с начала 2022 года на рынок ежедневно выводилось 1 832 квартиры, что на 20% меньше, чем в 2021 году ", - говорится в его исследовании. В... читать дальше
.20 мая 2022 года 12:49
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности "Киви банку" (АО) на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, сильной позицией по... читать дальше
.20 мая 2022 года 12:41
Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду до 37,1 млн тонн
Международный совет по зерну (МСЗ) в майском отчете повысил до 37,1 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.). В апреле прогноз составлял 34,3 млн тонн. Оценка экспорта ближайшего конкурента - ЕС - повышена с 38 млн до 40 млн... читать дальше
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