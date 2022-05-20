Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1749,3 млрд руб.

20 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 1749,3 млрд руб.

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Объем торгов на всех рынках "Мосбиржи" упал в апреле 2022 года на 8,1% год к году - до 88 трлн рублей, объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций снизился примерно в 3 раза - до 1,446 трлн рублей с 4,417 трлн рублей годом ранее, говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Поставки российского газа в Финляндию прекратятся в 7:00 мск 21 мая, сообщает государственная газовая компания Gasum после получения соответствующего уведомления от ООО "Газпром экспорт". В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года оператор будет поставлять... В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года оператор будет поставлять... читать дальше

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ВТБ установил ставку 3-го купона субординированных облигаций серии СУБ-Т1-6 на уровне 17,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил бессрочные суборды на 7,5 млрд рублей в июне 2021 года по ставке 8,75% годовых. Ставка текущего купона -... Банк разместил бессрочные суборды на 7,5 млрд рублей в июне 2021 года по ставке 8,75% годовых. Ставка текущего купона -... читать дальше

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Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США немного снизились за неделю, завершившуюся 19 мая, на фоне снижения доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней... Средняя процентная ставка по 30-летней... читать дальше

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Американская ExxonMobil подписала соглашение с дочерними компаниями BKV Corporation о продаже эксплуатируемых и неэксплуатируемых газовых активов Barnett Shale в Техасе за $750 млн, говорится в пресс-релизе. Договор предполагает также дополнительные платежи в пользу... Договор предполагает также дополнительные платежи в пользу... читать дальше

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Меры поддержки экономики, объявленные властями КНР в условиях новой волны COVID-19 и карантинных ограничений, обеспечат вливания порядка 35,5 трлн юаней ($5,3 трлн) в экономику страны в этом году, подсчитало агентство Bloomberg. Такой объем стимулирования, однако,... Такой объем стимулирования, однако,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 35,35 пункта (1,451%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2401,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2450,29 (+0,56%) пункта,... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 20 апреля по 20 мая) - 70,37 руб. за доллар, максимальное значение - 90,51 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 19,96 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ГК "Автодор" и облигаций компании на уровне "АA(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Подтверждение кредитного рейтинга компании на уровне паритета с рейтингом... "Подтверждение кредитного рейтинга компании на уровне паритета с рейтингом... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,15/74,94 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 93 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,17/70,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 68/73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 50 коп., средний оптовый...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети Ленэнерго" и двух выпусков облигаций компании на уровне "AAА(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению... Кредитный рейтинг компании, по мнению... читать дальше

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Темпы вывода многоквартирных домов (МКД) на российский рынок снизились на 20% за год, выяснил Единый ресурс застройщиков. "В среднем с начала 2022 года на рынок ежедневно выводилось 1 832 квартиры, что на 20% меньше, чем в 2021 году ", - говорится в его исследовании. В... В... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности "Киви банку" (АО) на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, сильной позицией по... Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, сильной позицией по... читать дальше

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Международный совет по зерну (МСЗ) в майском отчете повысил до 37,1 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.). В апреле прогноз составлял 34,3 млн тонн. Оценка экспорта ближайшего конкурента - ЕС - повышена с 38 млн до 40 млн... Оценка экспорта ближайшего конкурента - ЕС - повышена с 38 млн до 40 млн... читать дальше

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