Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1755,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2602,61 млрд руб.

20 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 мая составили по Российской Федерации 1755,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1636,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1571,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1466,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 мая составили 2602,61 млрд руб. против 2713,31417 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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