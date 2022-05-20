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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 2022 году снизится на 7,8%
Падение ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, следует из макропрогноза Минэкономразвития. Инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 17,5%. В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2%
 
Совет по кодификации против предложенной Минтрудом формы слияния ПФР и ФСС
Предложение Минтруда о введении в Гражданский кодекс (ГК) организационно-правовой формы "государственный внебюджетный фонд" получило отрицательный отзыв президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Проект...
 
Кому вернут украденные с карт деньги
ЦБ РФ хочет обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе Банка России о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор...
 
Определение невзаимозаменяемого токена предлагают прописать в законодательстве
Депутаты Госдумы Антон Ткачев и Владислав Даванков (партия "Новые люди") внесли законопроект о регулировании интеллектуальной собственности в виде невзаимозаменяемого токена (non-fungible token, NFT). Он предполагает внесение изменений в ст. 1225 ч....
 
20 мая 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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20 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
05:00 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Май 2022
09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Апрель 2022
09:00 Цены производителей в Германии Апрель 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
20 мая 2022 года 13:55
Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в апреле снизился на 8,1%
Объем торгов на всех рынках "Мосбиржи" упал в апреле 2022 года на 8,1% год к году - до 88 трлн рублей, объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций снизился примерно в 3 раза - до 1,446 трлн рублей с 4,417 трлн рублей годом ранее, говорится в пресс-релизе...    читать дальше
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20 мая 2022 года 13:47
Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая
Поставки российского газа в Финляндию прекратятся в 7:00 мск 21 мая, сообщает государственная газовая компания Gasum после получения соответствующего уведомления от ООО "Газпром экспорт".

В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года оператор будет поставлять...    читать дальше
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20 мая 2022 года 13:43
ВТБ установил ставку 3-го купона субордов СУБ-Т1-6 на уровне 17,75%
ВТБ установил ставку 3-го купона субординированных облигаций серии СУБ-Т1-6 на уровне 17,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк разместил бессрочные суборды на 7,5 млрд рублей в июне 2021 года по ставке 8,75% годовых. Ставка текущего купона -...    читать дальше
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20 мая 2022 года 13:35
Ставки по ипотечным кредитам в США по-прежнему близки к максимуму за 13 лет
Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США немного снизились за неделю, завершившуюся 19 мая, на фоне снижения доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Средняя процентная ставка по 30-летней...    читать дальше
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20 мая 2022 года 13:26
ExxonMobil продаст газовые активы Barnett Shale в Техасе за $750 млн
Американская ExxonMobil подписала соглашение с дочерними компаниями BKV Corporation о продаже эксплуатируемых и неэксплуатируемых газовых активов Barnett Shale в Техасе за $750 млн, говорится в пресс-релизе.

Договор предполагает также дополнительные платежи в пользу...    читать дальше
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20 мая 2022 года 13:18
Меры поддержки экономики Китая властями в 2022 году превысят $5 трлн
Меры поддержки экономики, объявленные властями КНР в условиях новой волны COVID-19 и карантинных ограничений, обеспечат вливания порядка 35,5 трлн юаней ($5,3 трлн) в экономику страны в этом году, подсчитало агентство Bloomberg.

Такой объем стимулирования, однако,...    читать дальше
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20 мая 2022 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 20 мая движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 35,35 пункта (1,451%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2401,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2450,29 (+0,56%) пункта,...    читать дальше
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20 мая 2022 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 70,37 руб.
Минимальное значение за месяц (с 20 апреля по 20 мая) - 70,37 руб. за доллар, максимальное значение - 90,51 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 19,96 руб.

Это автоматическое сообщение.
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20 мая 2022 года 13:05
АКРА подтвердило рейтинг ГК "Автодор" и ее бондов со "стабильным" прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ГК "Автодор" и облигаций компании на уровне "АA(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение кредитного рейтинга компании на уровне паритета с рейтингом...    читать дальше
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20 мая 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,15/74,94 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,15/74,94 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 93 коп., Cредний курс продажи упал на...
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20 мая 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 60,17/70,37 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,17/70,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...
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20 мая 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 20 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 68/73 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 68/73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 50 коп., средний оптовый...
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20 мая 2022 года 13:00
АКРА подтвердило рейтинг ПАО "Россети Ленэнерго" и его облигаций на уровне "AAА(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Россети Ленэнерго" и двух выпусков облигаций компании на уровне "AAА(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг компании, по мнению...    читать дальше
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20 мая 2022 года 12:56
Темпы вывода многоквартирных домов на российский рынок сократились за год на 20%
Темпы вывода многоквартирных домов (МКД) на российский рынок снизились на 20% за год, выяснил Единый ресурс застройщиков. "В среднем с начала 2022 года на рынок ежедневно выводилось 1 832 квартиры, что на 20% меньше, чем в 2021 году ", - говорится в его исследовании.

В...    читать дальше
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20 мая 2022 года 12:49
"Эксперт РА" присвоило рейтинг "Киви банку" рейтинг ruBBB, прогноз - "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности "Киви банку" (АО) на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу "стабильный".

Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, сильной позицией по...    читать дальше
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20 мая 2022 года 12:41
Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду до 37,1 млн тонн
Международный совет по зерну (МСЗ) в майском отчете повысил до 37,1 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.). В апреле прогноз составлял 34,3 млн тонн.

Оценка экспорта ближайшего конкурента - ЕС - повышена с 38 млн до 40 млн...    читать дальше
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