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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,4031 руб., курс евро - в размере 64,9358 руб.
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20 мая 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,4031 руб., курс евро - в размере 64,9358 руб.
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20 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 62,4031 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 116,12 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 64,9358 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 167,77 коп.
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21 мая 2022 года 17:58
Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил о серьезных проблемах с логистикой в РФ в связи с антироссийскими санкциями. "Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические... читать дальше
.21 мая 2022 года 17:24
Вице-губернатор Петербурга, бывший министр транспорта Максим Соколов сообщил, что уходит со своего поста и с понедельника возглавит "АвтоВАЗ". "Из Смольного я, к сожалению, действительно ухожу. С благодарностью к губернатору и с сожалением, что не удалось до конца выполнить... читать дальше
.21 мая 2022 года 16:35
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании специальной правительственной комиссии, которая будет заниматься вопросами развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте правительства РФ. "Главная задача новой комиссии - разработка... читать дальше
.21 мая 2022 года 15:47
МИД РФ сообщил, что в ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом "черного списка", въезд в Россию... читать дальше
.21 мая 2022 года 14:58
Китай в январе-апреле увеличил добычу нефти на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 68,19 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). В том числе в апреле производство выросло на 4% в годовом выражении и достигло... читать дальше
.21 мая 2022 года 14:27
Венгрия предлагает ввести эмбарго на морские поставки нефти из РФ при сохранении работы нефтепроводов
Венгрия предлагает ввести эмбарго на морские поставки российской нефти при сохранении работы нефтепроводов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Если Европейский Союз хочет наказать Россию в нефтяной сфере, тогда пусть... читать дальше
.21 мая 2022 года 13:39
Дмитрий Вахруков назначен заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина размещено вчера на официальном портале правовой информации. Вахруков с февраля 2018 года возглавлял в Минэкономразвития... читать дальше
.21 мая 2022 года 13:01
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что слабый евро может привести к ускорению инфляции в Европе. При этом он призвал Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысить процентные ставки, что является необычным шагом, который подчеркивает растущую обеспокоенность... читать дальше
.21 мая 2022 года 12:35
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 2 тыс. человек, скончались 102 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "По состоянию на 21 мая, в РФ выявлено 5 034 новых случая... читать дальше
.21 мая 2022 года 12:16
Поставки российского газа в Финляндию прекратились утром 21 мая, подтвердили сегодня утром государственная газовая компания Gasum и "Газпром". "По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum... читать дальше
.21 мая 2022 года 11:29
Думский комитет предложил конкурсный отбор внешних управляющих для активов уходящих из России инокомпаний
Комитет Госдумы по защите конкуренции предложил на конкурсной основе выбирать внешнюю администрацию для управления российскими организациями, иностранные материнские компании которых сворачивают бизнес в России. Такое предложение содержится в заключении комитета на... читать дальше
.21 мая 2022 года 11:00
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 526 млн 901 тыс. 204, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 288 тыс. 44 человек.... читать дальше
.21 мая 2022 года 10:36
Ритейлер "Магнит" направил JPMorgan Chase Bank, N.A. уведомление о прекращении депозитарного соглашения и программы GDR. В соответствии с законом 114-ФЗ, компания направила в Минфин заявление о продолжении обращения GDR за пределами РФ и 20 мая получила решение об... читать дальше
.21 мая 2022 года 10:04
Совокупный платеж перед "недружественными" кредиторами от 10 млн руб. ежемесячно делает счета "С" обязательными
Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России. Они даны в связи с... читать дальше
.21 мая 2022 года 09:32
Россия продолжает наращивать поставки газа в Китай как в сжиженном виде, так и по трубопроводам, при том, что страна резко сократила импорт СПГ на фоне новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные таможенной статистик КНР. Суммарно... читать дальше
.21 мая 2022 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с...
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