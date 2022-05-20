ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,4031 руб., курс евро - в размере 64,9358 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 64,9358 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 167,77 коп.

20 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 мая, составляет 62,4031 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 116,12 коп.

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Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил о серьезных проблемах с логистикой в РФ в связи с антироссийскими санкциями. "Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические... "Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические... читать дальше

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Вице-губернатор Петербурга, бывший министр транспорта Максим Соколов сообщил, что уходит со своего поста и с понедельника возглавит "АвтоВАЗ". "Из Смольного я, к сожалению, действительно ухожу. С благодарностью к губернатору и с сожалением, что не удалось до конца выполнить... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании специальной правительственной комиссии, которая будет заниматься вопросами развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте правительства РФ. "Главная задача новой комиссии - разработка... "Главная задача новой комиссии - разработка... читать дальше

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МИД РФ сообщил, что в ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом "черного списка", въезд в Россию... читать дальше

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Китай в январе-апреле увеличил добычу нефти на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 68,19 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). В том числе в апреле производство выросло на 4% в годовом выражении и достигло... В том числе в апреле производство выросло на 4% в годовом выражении и достигло... читать дальше

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Венгрия предлагает ввести эмбарго на морские поставки российской нефти при сохранении работы нефтепроводов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Если Европейский Союз хочет наказать Россию в нефтяной сфере, тогда пусть... "Если Европейский Союз хочет наказать Россию в нефтяной сфере, тогда пусть... читать дальше

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Дмитрий Вахруков назначен заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина размещено вчера на официальном портале правовой информации. Вахруков с февраля 2018 года возглавлял в Минэкономразвития... Вахруков с февраля 2018 года возглавлял в Минэкономразвития... читать дальше

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что слабый евро может привести к ускорению инфляции в Европе. При этом он призвал Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысить процентные ставки, что является необычным шагом, который подчеркивает растущую обеспокоенность... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 2 тыс. человек, скончались 102 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "По состоянию на 21 мая, в РФ выявлено 5 034 новых случая... читать дальше

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Поставки российского газа в Финляндию прекратились утром 21 мая, подтвердили сегодня утром государственная газовая компания Gasum и "Газпром". "По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum... "По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum... читать дальше

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Комитет Госдумы по защите конкуренции предложил на конкурсной основе выбирать внешнюю администрацию для управления российскими организациями, иностранные материнские компании которых сворачивают бизнес в России. Такое предложение содержится в заключении комитета на... Такое предложение содержится в заключении комитета на... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 526 млн 901 тыс. 204, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 288 тыс. 44 человек.... читать дальше

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Ритейлер "Магнит" направил JPMorgan Chase Bank, N.A. уведомление о прекращении депозитарного соглашения и программы GDR. В соответствии с законом 114-ФЗ, компания направила в Минфин заявление о продолжении обращения GDR за пределами РФ и 20 мая получила решение об... В соответствии с законом 114-ФЗ, компания направила в Минфин заявление о продолжении обращения GDR за пределами РФ и 20 мая получила решение об... читать дальше

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Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России. Они даны в связи с... Они даны в связи с... читать дальше

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Россия продолжает наращивать поставки газа в Китай как в сжиженном виде, так и по трубопроводам, при том, что страна резко сократила импорт СПГ на фоне новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные таможенной статистик КНР. Суммарно... Суммарно... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 58,8862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 351,69 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 60,8953 руб. По сравнению с...

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