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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,401 руб.
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19 мая 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,401 руб.

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19 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10701 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,401 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,65 руб., максимальный - 63,845 руб. Было заключено 19578 сделок. Объем торгов составил 60474,71 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,73 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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