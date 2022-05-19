Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,3181 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1901 руб., максимальный - 9,41 руб. Было заключено 1344 сделки. Объем торгов составил 2072,55 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2394 руб. за юань.

19 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1450 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3181 руб.

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительным ростом, завершил четверг без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,36% и составил 2436,57 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,36% и составил 2436,57 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 2,73 % - до 1245,71 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 2,73 % - до 1245,71 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ХКФ банку и его облигациям серий БО-04 и БО-07 статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся", сообщается в пресс-релизе агентства. "Присвоение статуса "рейтинг на пересмотре - развивающийся" связано с... "Присвоение статуса "рейтинг на пересмотре - развивающийся" связано с... читать дальше

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Министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что "экономный" режим использования ресурса иностранных газовых турбин в России может продлиться до 2-х лет. "На отдельном контроле находится эксплуатация газовых турбин... "На отдельном контроле находится эксплуатация газовых турбин... читать дальше

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Россияне в апреле купили 16,8 млн декалитров (дал) алкогольных напитков, что на 5,2% больше, чем год назад, сообщает Национальная ассоциация защиты прав потребителей. За 4 месяца розничные продажи алкоголя выросли на 4,3% - до 68,9 млн дал. В частности, продажи... В частности, продажи... читать дальше

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Криптовалютная биржа FTX разрешит клиентам осуществлять операции с акциями и ETF в своем приложении для торговли биткойном и Dogecoin. FTX с четверга открывает доступ к новому сервису торговли акциями для ограниченного числа пользователей в США, пишет The Wall Street... FTX с четверга открывает доступ к новому сервису торговли акциями для ограниченного числа пользователей в США, пишет The Wall Street... читать дальше

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В 1-м квартале количество операций без согласия (ОБС) клиентов выросло до 258 тыс. случаев, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, их объем вырос на 12,8% - до 3,3 млрд рублей, следует из обзора Банка России. Доля социальной инженерии снизилась... Доля социальной инженерии снизилась... читать дальше

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Американская компания Harley-Davidson Inc. приостановила сборку и поставки всех мотоциклов на 2 недели из-за проблем с неназванным поставщиком запчастей. "Это решение, принятое из соображений предосторожности, основано на информации, предоставленной сторонним... "Это решение, принятое из соображений предосторожности, основано на информации, предоставленной сторонним... читать дальше

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ЦБ РФ разрешил банкам с 20 мая 2022 года без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, говорится в сообщении регулятора. Ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются. Так, граждане до 9 сентября... Ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются. Так, граждане до 9 сентября... читать дальше

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Товарооборот продукции АПК между Россией и Турцией в 2021 году составил $6,179 млрд, что на 30% больше, чем в 2020 году, сообщается в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Обзор приурочен к открытию в Стамбуле деловой миссии российских экспортеров... читать дальше

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В 2021 году задолженность организаций и населения РФ за коммунальные услуги составила около 1,5 трлн рублей, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. "Отдельно остановлюсь на системной проблеме отрасли - это задолженность потребителей за коммунальные услуги. Долги... "Отдельно остановлюсь на системной проблеме отрасли - это задолженность потребителей за коммунальные услуги. Долги... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10701 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,401 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,65 руб., максимальный - 63,845 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 61,65 руб., максимальный - 63,845 руб. Было заключено... читать дальше

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Площадка первого экотехнопарка в России, строительство которого скоро стартует в Ставропольского крае, расположена удачно для всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Важно, что здесь особая экономическая зона,... "Важно, что здесь особая экономическая зона,... читать дальше

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В апреле продажи на вторичном рынке жилья в США упали на 2,4% относительно марта и составили 5,61 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Продажи снизились по итогам третьего месяца подряд и достигли минимального уровня... читать дальше

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Правительство РФ выделит около 3 млрд рублей на частичную компенсацию расходов грузовых авиаперевозчиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина в четверг. "У нас есть уникальные компании с большим опытом работы в этом узком сегменте. Ну, и... "У нас есть уникальные компании с большим опытом работы в этом узком сегменте. Ну, и... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила "ЛУКОЙЛу" сделку по приобретению активов Shell в России с условием соблюдения требований по реализации нефтепродуктов на бирже, сообщает ведомство. Планируемая к приобретению доля ООО "Шелл нефть" составляет... читать дальше

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Правительство РФ запустит программу льготного кредитования российских компаний для закупки приоритетных импортных товаров, соответствующее постановление уже подписано, сообщил в четверг премьер РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства. "В нынешних условиях... "В нынешних условиях... читать дальше

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