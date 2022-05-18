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18 мая 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 66,5894 руб.

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18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1145 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5894 руб.

Минимальный курс евро составил 65,9675 руб., максимальный - 67,2 руб. Было заключено 19693 сделки. Объем торгов составил 53529,95 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,7 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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