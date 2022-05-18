Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,4711 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,95 руб., максимальный - 64,005 руб. Было заключено 18594 сделки. Объем торгов составил 69706,68 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,2875 руб. за доллар США.

18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4711 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45107,341 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1048,930 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4534 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3115 руб., максимальный - 9,6 руб. Была заключена 11321 сделка.... Минимальный курс юаня составил 9,3115 руб., максимальный - 9,6 руб. Была заключена 11321 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1145 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5894 руб. Минимальный курс евро составил 65,9675 руб., максимальный - 67,2 руб. Было заключено 19693... Минимальный курс евро составил 65,9675 руб., максимальный - 67,2 руб. Было заключено 19693... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 727 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4981 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,9775 руб., максимальный - 64,0925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,9775 руб., максимальный - 64,0925 руб. Было... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 7 по 13 мая не изменились, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,6%. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 0,6%. Стоимость литра бензина в среднем по... Стоимость литра бензина в среднем по... читать дальше

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За период с 7 по 13 мая 2022 года плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе подорожание этой продукции составляло 0,6%. За неделю с 7 по 13 мая белокочанная капуста подешевела на 5,3%,... За неделю с 7 по 13 мая белокочанная капуста подешевела на 5,3%,... читать дальше

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ВВП РФ в 1-м квартале 2022 года в годовом выражении вырос на 3,5%, свидетельствует предварительная оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Данные Росстата оказались несколько ниже оценки Минэкономразвития, которое ранее оценивало рост ВВП в январе-марте 2022 года... читать дальше

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За период с 7 по 13 мая 2022 года потребительские цены повысились на 0,05% против роста на 0,21% неделей ранее (с 30 апреля по 6 мая), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала мая инфляция составила 0,15%, с начала года - 11,84%. В мае 2021 года... В мае 2021 года... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги уверенным ростом, и завершил среду в хорошем плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,87% - до 2445,30 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,87% - до 2445,30 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,98% - до 1212,57 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,98% - до 1212,57 пункта. Европейские фондовые индикаторы... Европейские фондовые индикаторы... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global ухудшило прогноз роста ВВП ряда крупнейших стран мира на ближайшие 2 года. Как ожидается, экономика США увеличится на 2,4% в текущем году и на 2% - в 2023 году. Ранее предполагалось повышение соответственно на 3,2% и... Как ожидается, экономика США увеличится на 2,4% в текущем году и на 2% - в 2023 году. Ранее предполагалось повышение соответственно на 3,2% и...

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Минпромторг РФ прогнозирует объем производства грузовых вагонов в РФ по итогам 2022 года на уровне около 54 тыс. штук, отмечает отсутствие их дефицита на текущий момент. "Около 54 тыс. (грузовых вагонов) по этому году будет произведено", - сообщил журналистам глава... "Около 54 тыс. (грузовых вагонов) по этому году будет произведено", - сообщил журналистам глава... читать дальше

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В турецких отелях и гостиницах появятся терминалы для оплаты картой "Мир", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики.... "Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики.... читать дальше

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Цены на нефть снижаются, несмотря на данные о сокращении запасов энергоносителей в США, Brent торгуется ниже WTI. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей - до 420,82 млн баррелей, что на 14% ниже среднего уровня за последние... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей - до 420,82 млн баррелей, что на 14% ниже среднего уровня за последние... читать дальше

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Обвал стейблкойна TerraUSD привлек внимание американских регуляторов и усилил актуальность идущих в Конгрессе обсуждений по поводу регулирования рынка криптовалют, пишет MarketWatch. TerraUSD, или UST в начале мая был третьим по популярности стейблкойном с рыночной... TerraUSD, или UST в начале мая был третьим по популярности стейблкойном с рыночной... читать дальше

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В апреле потребительские цены в Канаде (индекс CPI) взлетели на 6,8% в годовом выражении после роста на 6,7% в предыдущий месяц, свидетельствуют данные статуправления страны. Таким образом, инфляция обновила максимум с января 1991 года. Эксперты в целом не ожидали... Эксперты в целом не ожидали... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4711 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,95 руб., максимальный - 64,005 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 62,95 руб., максимальный - 64,005 руб. Было заключено... читать дальше

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