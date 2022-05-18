18 мая 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
18 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Апрель 2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Апрель 2022
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Апрель 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 мая
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 мая 2022 года 15:30
В четверг, 19 мая, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52,32 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
18 мая 2022 года 15:30
В четверг, 19 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $14,77 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
18 мая 2022 года 15:30
В четверг, 19 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 2,16 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
18 мая 2022 года 15:23
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил более 4,7 тыс. случаев, госпитализированы за сутки - почти 2,4 тыс. человек, скончались 106 пациентов с COVID-19, следует из обнародованных в среду данных оперативного штаба.
"По состоянию на... читать дальше
.
18 мая 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6579 руб.
Минимальный курс евро составил 66,315 руб., максимальный - 67,2625 руб. Было заключено 8005... читать дальше
.
18 мая 2022 года 15:09
Евросоюзу потребуется 300 млрд евро на достижение целей по энергосбережению и развитие экологически чистой энергетики в рамках снижения зависимости от российских энергоресурсов, заявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы выводим наши цели на... читать дальше
.
18 мая 2022 года 14:57
Комитет Госдумы по финансовому рынку в среду одобрил законопроект, который передает от Росфинмониторинга в ЦБ ведение реестра операторов по приему платежей от населения (терминалы оплаты услуг ЖКХ, интернета, мобильной связи). Ужесточаются правила работы операторов: компания... читать дальше
.
18 мая 2022 года 14:48
Поставки российского газа в Финляндию могут прекратиться поздно вечером в пятницу 20 мая или же на следующий день, предупредил национальный газовый дистрибутор Gasum. В то же время компания отмечает, что никакой информации на этот счет она не получала ни от ООО "Газпром... читать дальше
.
18 мая 2022 года 14:40
Цены на нефть ускорили рост днем на ожиданиях восстановления спроса на топливо в Китае по мере ослабления жестких мер, призванных сдержать распространение коронавируса.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск подорожали на $1,36... читать дальше
.
18 мая 2022 года 14:33
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли, исключением стал шанхайский индикатор. Инвесторы анализировали статданные и комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла относительно будущего денежно-кредитной политики... читать дальше
.
18 мая 2022 года 14:15
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил правительственный законопроект, который позволяет упростить эмиссию облигаций с обеспечением, стоимость которых указана в иностранной валюте, для российских организаций. Документ был внесен в парламент в конце марта.
По... читать дальше
.
18 мая 2022 года 14:03
Туроператорам удалось за первую половину мая сократить долг перед туристами по турам, несостоявшимся из-за пандемии коронавируса и закрытия границ после 24 февраля, на несколько миллиардов рублей, сообщила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова, отвечая на вопросы депутатов в... читать дальше
.
18 мая 2022 года 13:54
Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных поездок для школьников по своим и соседним регионам, в текущем году на нее будет выделено 500 млн рублей, в последующие годы - по 1,5 млрд рублей.
"В этом году впервые запускается программа коротких школьных... читать дальше
.
18 мая 2022 года 13:42
По итогам 1-го квартала чистая прибыль китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. упала на 51% и составила 23,41 млрд юаней ($3,5 млрд) по сравнению с 47,77 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года.
Как говорится в сообщении компании, ее выручка в... читать дальше
.
18 мая 2022 года 13:34
Яровой сев в РФ проведен на 30 млн га, сообщает Минсельхоз по итогам заседания оперативного штаба, которое провел глава ведомства Дмитрий Патрушев. Озимые подкормлены на 16,5 млн га. Аграрии обеспечены материально-техническими ресурсами, подчеркивает Минсельхоз.
Как... читать дальше
.
18 мая 2022 года 13:26
Экономисты Goldman Sachs ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2022 году до 4% с ожидавшихся ранее 4,5% из-за жестких ограничений, призванных сдержать распространение пандемии коронавируса.
"С учетом связанного с коронавирусом ущерба экономике во втором квартале мы... читать дальше
.