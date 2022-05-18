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В четверг, 19 мая, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52,32 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В четверг, 19 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $14,77 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 19 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 2,16 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил более 4,7 тыс. случаев, госпитализированы за сутки - почти 2,4 тыс. человек, скончались 106 пациентов с COVID-19, следует из обнародованных в среду данных оперативного штаба. "По состоянию на... "По состоянию на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6579 руб. Минимальный курс евро составил 66,315 руб., максимальный - 67,2625 руб. Было заключено 8005... Минимальный курс евро составил 66,315 руб., максимальный - 67,2625 руб. Было заключено 8005... читать дальше

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Евросоюзу потребуется 300 млрд евро на достижение целей по энергосбережению и развитие экологически чистой энергетики в рамках снижения зависимости от российских энергоресурсов, заявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Сегодня мы выводим наши цели на... "Сегодня мы выводим наши цели на... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку в среду одобрил законопроект, который передает от Росфинмониторинга в ЦБ ведение реестра операторов по приему платежей от населения (терминалы оплаты услуг ЖКХ, интернета, мобильной связи). Ужесточаются правила работы операторов: компания... читать дальше

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Поставки российского газа в Финляндию могут прекратиться поздно вечером в пятницу 20 мая или же на следующий день, предупредил национальный газовый дистрибутор Gasum. В то же время компания отмечает, что никакой информации на этот счет она не получала ни от ООО "Газпром... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост днем на ожиданиях восстановления спроса на топливо в Китае по мере ослабления жестких мер, призванных сдержать распространение коронавируса. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск подорожали на $1,36... Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск подорожали на $1,36... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли, исключением стал шанхайский индикатор. Инвесторы анализировали статданные и комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла относительно будущего денежно-кредитной политики... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил правительственный законопроект, который позволяет упростить эмиссию облигаций с обеспечением, стоимость которых указана в иностранной валюте, для российских организаций. Документ был внесен в парламент в конце марта. По... По... читать дальше

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Туроператорам удалось за первую половину мая сократить долг перед туристами по турам, несостоявшимся из-за пандемии коронавируса и закрытия границ после 24 февраля, на несколько миллиардов рублей, сообщила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова, отвечая на вопросы депутатов в... читать дальше

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Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных поездок для школьников по своим и соседним регионам, в текущем году на нее будет выделено 500 млн рублей, в последующие годы - по 1,5 млрд рублей. "В этом году впервые запускается программа коротких школьных... "В этом году впервые запускается программа коротких школьных... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. упала на 51% и составила 23,41 млрд юаней ($3,5 млрд) по сравнению с 47,77 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Как говорится в сообщении компании, ее выручка в... Как говорится в сообщении компании, ее выручка в... читать дальше

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Яровой сев в РФ проведен на 30 млн га, сообщает Минсельхоз по итогам заседания оперативного штаба, которое провел глава ведомства Дмитрий Патрушев. Озимые подкормлены на 16,5 млн га. Аграрии обеспечены материально-техническими ресурсами, подчеркивает Минсельхоз. Как... Как... читать дальше

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Экономисты Goldman Sachs ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2022 году до 4% с ожидавшихся ранее 4,5% из-за жестких ограничений, призванных сдержать распространение пандемии коронавируса. "С учетом связанного с коронавирусом ущерба экономике во втором квартале мы... "С учетом связанного с коронавирусом ущерба экономике во втором квартале мы... читать дальше

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