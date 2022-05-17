Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 63,5708 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,1025 руб., максимальный - 64,03 руб. Было заключено 44995 сделок. Объем торгов составил 92835,48 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,6 руб. за доллар США.

17 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5708 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44058,411 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 791,282 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7590 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4749 руб. Минимальный курс евро составил 65,8425 руб., максимальный - 67,2 руб. Было заключено 17119... Минимальный курс евро составил 65,8425 руб., максимальный - 67,2 руб. Было заключено 17119... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 929 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4541 руб. Минимальный курс юаня составил 9,36 руб., максимальный - 9,588 руб. Было заключено 7744 сделки.... Минимальный курс юаня составил 9,36 руб., максимальный - 9,588 руб. Было заключено 7744 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5708 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,1025 руб., максимальный - 64,03 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 63,1025 руб., максимальный - 64,03 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также задержки с принятием Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2400 пунктов, индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 23... читать дальше

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Переговоры о дальнейшей судьбе активов иностранных автоконцернов, приостановивших производство в РФ на длительный срок, продолжатся в ближайшее время; одним из первых на очереди будет Nissan, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам. "По каждому... "По каждому... читать дальше

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Участие в российских автомобильных предприятиях обсуждается сразу с несколькими китайскими автоконцернами, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Да, обсуждаем. С несколькими производителями одновременно", - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах... читать дальше

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Первые поставки в РФ товаров в рамках параллельного импорта (без разрешения правообладателя при условии начала мировых продаж) могут начаться в течение месяца с учетом того, что механизм был запущен 6 мая, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Я не... "Я не... читать дальше

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Нефть продолжает дорожать. Накануне котировки североамериканской нефти марки WTI выросли сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта практически сравнялись в цене. Причиной тому - резкий рост цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на... читать дальше

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Итальянская Eni начала процесс открытия двух расчетных счетов типа "K" в Газпромбанке (один в евро, второй в рублях) в качестве меры предосторожности, так как крайние сроки оплаты поставок газа наступят ближайшие несколько дней, сообщила Eni. "Это следует из одностороннего... читать дальше

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Рынок палладия может стать дефицитным в 2022 году на фоне сокращения выпуска металла в Южной Африке и рисков перебоев поставок из России, говорится в обзоре крупнейшего мирового производителя материалов для автокатализаторов, британской компании Johnson Matthey. Годом... Годом... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по МСФО в 1-м квартале 2022 г. выросла на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,22 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA снизилась на 2,6%, до 12,67 млрд руб. Выручка выросла на 7,4% и составила 39,59 млрд... Выручка выросла на 7,4% и составила 39,59 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5394 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,085 руб., максимальный - 64,01 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 63,085 руб., максимальный - 64,01 руб. Было... читать дальше

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"Газпром" построил более 93% участка газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, сообщила компания по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Китай в 2021 году увеличил экспорт игрушек на 37,8% - до $46,12 млрд, свидетельствуют данные Китайской ассоциации производителей игрушек и товаров для детей. Таким образом, показатель увеличился по итогам шестого года подряд, а темпы роста стали максимальными за пять лет,... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут на торгах во вторник после публикации данных о розничных продажах и промпроизводстве в США. Рынок ждет выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на мероприятии, организованном The Wall Street Journal, которое начнется в 21:00 МСК.... Рынок ждет выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на мероприятии, организованном The Wall Street Journal, которое начнется в 21:00 МСК.... читать дальше

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