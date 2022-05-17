Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,2716 руб.

Минимальный курс евро составил 65,05 руб., максимальный - 66,75 руб. Было заключено 6798 сделок. Объем торгов составил 24175,36 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,57 руб. за евро.

17 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4080 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,2716 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44058,411 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 791,282 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7590 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4749 руб. Минимальный курс евро составил 65,8425 руб., максимальный - 67,2 руб. Было заключено 17119... Минимальный курс евро составил 65,8425 руб., максимальный - 67,2 руб. Было заключено 17119... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 929 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4541 руб. Минимальный курс юаня составил 9,36 руб., максимальный - 9,588 руб. Было заключено 7744 сделки.... Минимальный курс юаня составил 9,36 руб., максимальный - 9,588 руб. Было заключено 7744 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5708 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,1025 руб., максимальный - 64,03 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 63,1025 руб., максимальный - 64,03 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также задержки с принятием Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2400 пунктов, индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 23... читать дальше

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Переговоры о дальнейшей судьбе активов иностранных автоконцернов, приостановивших производство в РФ на длительный срок, продолжатся в ближайшее время; одним из первых на очереди будет Nissan, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам. "По каждому... "По каждому... читать дальше

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Участие в российских автомобильных предприятиях обсуждается сразу с несколькими китайскими автоконцернами, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Да, обсуждаем. С несколькими производителями одновременно", - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах... читать дальше

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Первые поставки в РФ товаров в рамках параллельного импорта (без разрешения правообладателя при условии начала мировых продаж) могут начаться в течение месяца с учетом того, что механизм был запущен 6 мая, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Я не... "Я не... читать дальше

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Нефть продолжает дорожать. Накануне котировки североамериканской нефти марки WTI выросли сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта практически сравнялись в цене. Причиной тому - резкий рост цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на... читать дальше

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Итальянская Eni начала процесс открытия двух расчетных счетов типа "K" в Газпромбанке (один в евро, второй в рублях) в качестве меры предосторожности, так как крайние сроки оплаты поставок газа наступят ближайшие несколько дней, сообщила Eni. "Это следует из одностороннего... читать дальше

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Рынок палладия может стать дефицитным в 2022 году на фоне сокращения выпуска металла в Южной Африке и рисков перебоев поставок из России, говорится в обзоре крупнейшего мирового производителя материалов для автокатализаторов, британской компании Johnson Matthey. Годом... Годом... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по МСФО в 1-м квартале 2022 г. выросла на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,22 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA снизилась на 2,6%, до 12,67 млрд руб. Выручка выросла на 7,4% и составила 39,59 млрд... Выручка выросла на 7,4% и составила 39,59 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5394 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,085 руб., максимальный - 64,01 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 63,085 руб., максимальный - 64,01 руб. Было... читать дальше

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"Газпром" построил более 93% участка газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, сообщила компания по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Китай в 2021 году увеличил экспорт игрушек на 37,8% - до $46,12 млрд, свидетельствуют данные Китайской ассоциации производителей игрушек и товаров для детей. Таким образом, показатель увеличился по итогам шестого года подряд, а темпы роста стали максимальными за пять лет,... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут на торгах во вторник после публикации данных о розничных продажах и промпроизводстве в США. Рынок ждет выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на мероприятии, организованном The Wall Street Journal, которое начнется в 21:00 МСК.... Рынок ждет выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на мероприятии, организованном The Wall Street Journal, которое начнется в 21:00 МСК.... читать дальше

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