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16 мая 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,4203 руб.
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16 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4203 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3301 руб., максимальный - 9,794 руб. Было заключено 1579 сделок. Объем торгов составил 2462,56 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,3788 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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