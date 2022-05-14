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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 мая в размере 63,7799 руб., евро - 65,7939 руб.
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14 мая 2022 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 мая в размере 63,7799 руб., евро - 65,7939 руб.
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14 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 мая, составляет 63,7799 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 201,17 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 мая, составляет 65,7939 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 298,96 коп.
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.15 мая 2022 года 09:04
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