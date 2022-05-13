13 мая 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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13 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 16.05 по 22.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|16.05.2022
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Март 2022
|16.05.2022
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Апрель 2022
|16.05.2022
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Май 2022
|16.05.2022
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Март 2022
|17.05.2022
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Март 2022
|17.05.2022
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Апрель 2022
|17.05.2022
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Март 2022
|17.05.2022
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Март 2022
|17.05.2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Апрель 2022
|17.05.2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Апрель 2022
|17.05.2022
|16:15
|Промышленное производство в США
|Апрель 2022
|17.05.2022
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Март 2022
|18.05.2022
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Апрель 2022
|18.05.2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2022
|18.05.2022
|13:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2022
|18.05.2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Апрель 2022
|18.05.2022
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Апрель 2022
|18.05.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 мая
|19.05.2022
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Май 2022
|19.05.2022
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Март 2022
|19.05.2022
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Март 2022
|19.05.2022
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Март 2022
|19.05.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 01 по 07 мая
|19.05.2022
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Май 2022
|19.05.2022
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Апрель 2022
|19.05.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 апреля
|19.05.2022
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Апрель 2022
|19.05.2022
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Апрель 2022
|20.05.2022
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Апрель 2022
|20.05.2022
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Апрель 2022
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В течение ближайшей недели с 16.05 по 22.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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