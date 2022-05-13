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13 мая 2022 года 10:15
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2017,5 млрд руб.
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13 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 2017,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2138,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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