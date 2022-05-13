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Рынок акций РФ, открывшийся на подъеме, завершает торги смешанной динамикой на фоне коррекционного отскока вверх внешних площадок и ослабления рубля в преддверии выходных; индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2300 пунктов. У России есть серьезные сомнения по поводу... У России есть серьезные сомнения по поводу... читать дальше

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Американская Sylvamo Corporation, один из крупных производителей бумаги, уходит из России из-за событий на Украине, говорится в материалах финансовой отчетности компании за 1-й квартал 2022 года. "Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном... "Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном... читать дальше

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Очередные санкции ЕС против РФ находятся в стадии обсуждения и, вероятно, будут приняты единым пакетом, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник. "Это государствам-членам решать, разделять пакет или нет, но у этого пакета есть внутреннее единство,... "Это государствам-членам решать, разделять пакет или нет, но у этого пакета есть внутреннее единство,... читать дальше

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Американская Berkshire Hathaway Inc. миллиардера Уоррена Баффета на этой неделе приобрела акции сланцевого производителя Occidental Petroleum Corp. на сумму около $52 млн, следует из документов для биржевого регулятора. В общей сложности Berkshire приобрела 901 тыс. 768... В общей сложности Berkshire приобрела 901 тыс. 768... читать дальше

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Совокупная прибыль нефтехимической промышленности Ирана в текущем году по иранскому календарю (с марта 2022 года по март 2023 года) вырастет на 17% по сравнению с прошлым годом и составит $27 млрд, заявил руководитель отдела планирования иранской Национальной нефтехимической... читать дальше

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Минтруд РФ подготовил и представил на общественное обсуждение проекты законов, которыми предлагается установить запрет в течение пяти лет нанимать на государственную и муниципальную службу лиц, уволенных за нарушение антикоррупционного законодательства. Проекты законов... Проекты законов... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" решило временно не публиковать финансовую отчетность за I квартал 2022 года из-за невозможности ряда инвесторов совершать действия с ценными бумагами, говорится в сообщении оператора. "Компания решила временно не публиковать финансовую отчетность за I... "Компания решила временно не публиковать финансовую отчетность за I... читать дальше

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Банк России вводит временное послабление в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций (ОВП), говорится в пресс-релизе ЦБ. Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах и евро при условии их разнонаправленности... Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах и евро при условии их разнонаправленности... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6579 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,5 руб., максимальный - 65,4125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,5 руб., максимальный - 65,4125 руб. Было... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в апреле 2022 года уменьшилась на 841,8 млрд рублей, или на 4,4%, до 18 трлн 344,8 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России. В марте денежная база уменьшилась на 3 трлн 190,3 млрд рублей, или на 14,3%, после увеличения в... читать дальше

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Компания Evraz Plc, включенная в начале мая в санкционный список Великобритании, запросила генеральную лицензию на осуществление обычной деятельности, говорится в сообщении Evraz. Evraz ожидает от Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) министерства... Evraz ожидает от Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) министерства... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 59,1 пункта по сравнению с 65,2 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали... читать дальше

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Нефтяные котировки поднимаются в пятницу, но снижаются по итогам недели. Трейдеры оценивают перспективы предложения топлива на мировом рынке и следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. "На нефтяном рынке действуют две разнонаправленные силы. С одной стороны, это... "На нефтяном рынке действуют две разнонаправленные силы. С одной стороны, это... читать дальше

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Решение Siemens отказаться от работы на российском рынке стало неожиданным на фоне длительного сотрудничества с компанией, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Тем не менее, подчеркнул он, потребители продукции концерна получат возможность закупать необходимое... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16.05 по 22.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Банкам могут запретить выдавать необеспеченные потребительские кредиты с переменной процентной ставкой, для ипотечных кредитов планируется ввести ряд ограничений (по сумме и по сроку), также планируются ограничения по данному виду кредитования для МСП, следует из проекта... читать дальше

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