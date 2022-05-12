12 мая 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Март 2022
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Март 2022
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|I квартал 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 01 по 07 мая
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Апрель 2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 апреля
|21:00
|Бюджет США
|Апрель 2022
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12 мая 2022 года 11:08
Курс евро упал в ходе торгов на "Московской бирже" до 69 руб. впервые с 20 февраля 2020 года; доллар США также заметно снижается. Рубль ощутимо укрепился благодаря как сохраняющемуся превышению предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного... читать дальше
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12 мая 2022 года 11:03
Частные инвесторы с начала 2022 года заключили со столицей 13 дополнительных соглашений об изменении цели использования земельных участков на строительство. По этим договорам они возведут в городе более 863 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих объектов, рассказал... читать дальше
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12 мая 2022 года 10:56
Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне ЦБ, покинет свой пост с 1 июня 2022 года, говорится в сообщении регулятора.
Вместо него зампредом ЦБ назначен Сергей Белов, возглавлявший с августа 2021 года департамент полевых... читать дальше
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12 мая 2022 года 10:48
За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в мире упала на 12%, смертность - на 25%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В период со 2 по 8 мая заболеваемость коронавирусом упала в странах... читать дальше
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12 мая 2022 года 10:41
Финский энергохолдинг Fortum объявил о прекращении бизнеса в России, следует из отчета компании.
"В дополнение к ранее анонсированным заморозкам инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы решили осуществить контролируемый выход с российского... читать дальше
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12 мая 2022 года 10:35
Германская энергетическая RWE AG в первом квартале 2022 года увеличила скорректированную чистую прибыль более чем в два раза до 735 млн евро по сравнению с 340 млн евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.
Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и... читать дальше
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12 мая 2022 года 10:27
Правительство РФ отменило льготную ставку НДС в 10% для фракций пальмового масла.
Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, постановление, исключающее эту продукцию из списка товаров, которые облагаются льготной ставкой, подписал премьер-министр Михаил... читать дальше
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12 мая 2022 года 10:26
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,22 пункта (1,434%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2352,92 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 17,89 пункта (1,592%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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12 мая 2022 года 10:19
Доллар США и евро снижаются на старте торгов "Московской биржи". Рубль укрепился в обеих валютных парах благодаря сохраняющемуся превышению предложения валюты над ее спросом на внутреннем рынке в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на операции с капиталом.... читать дальше
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12 мая 2022 года 10:14
Бизнесмен Алексей Мордашов подал иск в Европейский суд, считает решение ЕС о введении в его отношении санкций ошибочным. Иск был подан несколько дней назад, передает Bloomberg со ссылкой на картотеку люксембургского суда.
"Санкции в отношении Мордашова носят незаконный... читать дальше
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12 мая 2022 года 10:07
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 мая по данным на начало операционного дня выросло до 2138,2 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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12 мая 2022 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок РФ начал в красной зоне на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков вокруг России, а также из-за ухудшения конъюнктуры внешних фондовых и сырьевых площадок.
Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,23% и составил... читать дальше
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12 мая 2022 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71/80,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 628 коп., Cредний курс продажи упал...
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12 мая 2022 года 09:59
Экономика Великобритании в первом квартале увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем ожидали повышения на 1%, сообщает Trading Economics.
В... читать дальше
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12 мая 2022 года 09:53
Экономика Казахстана по итогам января-апреля 2022 года показала рост на 4,4%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров на заседании правительства. По его словам, за отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе,... читать дальше
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12 мая 2022 года 09:46
Новым президентом Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа станет Лори Логан, занимающая в настоящее время пост исполнительного вице-президента ФРБ Нью-Йорка.
Назначение вступит в силу 22 августа, говорится в сообщении ФРБ Далласа.
Предыдущий президент ФРБ... читать дальше
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