Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,7022 руб.

Минимальный курс евро составил 69,99 руб., максимальный - 74,0875 руб. Было заключено 14509 сделок. Объем торгов составил 27516,81 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,5 руб. за евро.

11 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1422 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7022 руб.

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Курс евро упал в ходе торгов на "Московской бирже" до 69 руб. впервые с 20 февраля 2020 года; доллар США также заметно снижается. Рубль ощутимо укрепился благодаря как сохраняющемуся превышению предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного... читать дальше

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Частные инвесторы с начала 2022 года заключили со столицей 13 дополнительных соглашений об изменении цели использования земельных участков на строительство. По этим договорам они возведут в городе более 863 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих объектов, рассказал... читать дальше

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Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне ЦБ, покинет свой пост с 1 июня 2022 года, говорится в сообщении регулятора. Вместо него зампредом ЦБ назначен Сергей Белов, возглавлявший с августа 2021 года департамент полевых... Вместо него зампредом ЦБ назначен Сергей Белов, возглавлявший с августа 2021 года департамент полевых... читать дальше

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За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в мире упала на 12%, смертность - на 25%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В период со 2 по 8 мая заболеваемость коронавирусом упала в странах... В период со 2 по 8 мая заболеваемость коронавирусом упала в странах... читать дальше

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Финский энергохолдинг Fortum объявил о прекращении бизнеса в России, следует из отчета компании. "В дополнение к ранее анонсированным заморозкам инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы решили осуществить контролируемый выход с российского... "В дополнение к ранее анонсированным заморозкам инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы решили осуществить контролируемый выход с российского... читать дальше

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Германская энергетическая RWE AG в первом квартале 2022 года увеличила скорректированную чистую прибыль более чем в два раза до 735 млн евро по сравнению с 340 млн евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и... Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и... читать дальше

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Правительство РФ отменило льготную ставку НДС в 10% для фракций пальмового масла. Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, постановление, исключающее эту продукцию из списка товаров, которые облагаются льготной ставкой, подписал премьер-министр Михаил... Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, постановление, исключающее эту продукцию из списка товаров, которые облагаются льготной ставкой, подписал премьер-министр Михаил... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,22 пункта (1,434%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2352,92 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 17,89 пункта (1,592%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 17,89 пункта (1,592%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доллар США и евро снижаются на старте торгов "Московской биржи". Рубль укрепился в обеих валютных парах благодаря сохраняющемуся превышению предложения валюты над ее спросом на внутреннем рынке в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на операции с капиталом.... читать дальше

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Бизнесмен Алексей Мордашов подал иск в Европейский суд, считает решение ЕС о введении в его отношении санкций ошибочным. Иск был подан несколько дней назад, передает Bloomberg со ссылкой на картотеку люксембургского суда. "Санкции в отношении Мордашова носят незаконный... "Санкции в отношении Мордашова носят незаконный... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 мая по данным на начало операционного дня выросло до 2138,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги фондовый рынок РФ начал в красной зоне на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков вокруг России, а также из-за ухудшения конъюнктуры внешних фондовых и сырьевых площадок. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,23% и составил... Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,23% и составил... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71/80,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 628 коп., Cредний курс продажи упал...

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Экономика Великобритании в первом квартале увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем ожидали повышения на 1%, сообщает Trading Economics. В... В... читать дальше

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Экономика Казахстана по итогам января-апреля 2022 года показала рост на 4,4%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров на заседании правительства. По его словам, за отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе,... читать дальше

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Новым президентом Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа станет Лори Логан, занимающая в настоящее время пост исполнительного вице-президента ФРБ Нью-Йорка. Назначение вступит в силу 22 августа, говорится в сообщении ФРБ Далласа. Назначение вступит в силу 22 августа, говорится в сообщении ФРБ Далласа. Предыдущий президент ФРБ... Предыдущий президент ФРБ... читать дальше

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