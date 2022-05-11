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11 мая 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,7022 руб.
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11 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1422 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7022 руб. Минимальный курс евро составил 69,99 руб., максимальный - 74,0875 руб. Было заключено 14509 сделок. Объем торгов составил 27516,81 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,5 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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