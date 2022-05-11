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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,6089 руб.
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11 мая 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,6089 руб.

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11 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13869 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6089 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,4675 руб., максимальный - 70,18 руб. Было заключено 19900 сделок. Объем торгов составил 80293,8 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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