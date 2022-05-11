Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2253,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2536,24 млрд руб.

11 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 мая составили по Российской Федерации 2253,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2141,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1750,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1629,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 мая составили 2536,24 млрд руб. против 2518,88977 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.