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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 мая в размере 67,3843 руб., курс евро - 71,0963 руб.
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В марте рост промпроизводства в РФ замедлился до 3% после 6,3% в феврале сообщил Росстат. В январе-марте показатель повысился на 5,9%. В среднем аналитики ожидали снижение на 0,8%
 
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07 мая 2022 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 мая в размере 67,3843 руб., курс евро - 71,0963 руб.

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7 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 67,3843 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 114,65 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 71,0963 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 103,01 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Тайвань усилил меры экспортного контроля при поставках в Белоруссию высокотехнологичных товаров. Как сообщило Минэкономики Тайваня, на Белоруссию распространены ограничения, ранее введенные в отношении экспорта в Российскую Федерацию. Ограничения вступили в силу с пятницы, 6...    читать дальше
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В России расширены возможности использования механизма инфраструктурных облигаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства.

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"Мы будем продолжать отслеживать и строго соблюдать все санкции, введенные против...    читать дальше
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 516 млн 758 тыс. 659, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

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"Одобрены проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке...    читать дальше
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Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта газовые турбины General Electric
Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта газовые турбины производства General Electric, следует из приказа ведомства, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации.

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Постпреды стран ЕС продолжат консультации по очередному пакету санкций против РФ на выходных
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) в пятницу не сумел прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России и продолжит консультации на выходных, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на дипломатические источники. "Встреча постпредов стран ЕС не...    читать дальше
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Согласно сообщениям, компании запросили делистинг 5 мая. Ожидается, что это произойдет в течение 21 рабочего дня после объявления о соответствующем...    читать дальше
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07 мая 2022 года 09:18
Европейские рынки акций завершили торги в пятницу в минусе
Европейские фондовые рынки завершили последние торги текущей недели резким снижением на фоне падения акций в мире.

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу также закрылись в минусе, а фондовый рынок США открыл торги в "красной" зоне после максимального...    читать дальше
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07 мая 2022 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 мая в размере 67,3843 руб., курс евро - 71,0963 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 67,3843 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 114,65 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 71,0963 руб. По сравнению с...
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06 мая 2022 года 20:10
"Центр-резерв" 12-13 мая проведет сбор заявок на дебютные облигации объемом 100 млн рублей
ООО "Центр-резерв" с 10:00 МСК 12 мая до 15:00 МСК 13 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона...    читать дальше
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