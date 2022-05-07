ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 мая в размере 67,3843 руб., курс евро - 71,0963 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 71,0963 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 103,01 коп.

7 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 67,3843 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 114,65 коп.

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Тайвань усилил меры экспортного контроля при поставках в Белоруссию высокотехнологичных товаров. Как сообщило Минэкономики Тайваня, на Белоруссию распространены ограничения, ранее введенные в отношении экспорта в Российскую Федерацию. Ограничения вступили в силу с пятницы, 6... читать дальше

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Вопросы сотрудничества между Ашхабадом и Брюсселем обсуждали в пятницу на встрече вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакала, сообщает сайт туркменского внешнеполитического... читать дальше

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В России расширены возможности использования механизма инфраструктурных облигаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства. Во-первых, изменения подразумевают расширение перечня объектов... Во-первых, изменения подразумевают расширение перечня объектов... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире сократилось в апреле по итогам второго месяца подряд - до минимума в этом году, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1603... В среднем в минувшем месяце в мире работало 1603... читать дальше

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Поставки смартфонов в мире в первом квартале упали на 8,9% относительно того же периода прошлого года - до 314,1 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC). Показатель снизился по итогам третьего квартала подряд. "Хотя в... "Хотя в... читать дальше

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Японская Marubeni Group оценивает размер риска на российские активы в 12,3 млрд иен ($94,4 млн) на конец 2022 финансового года, который завершился 31 марта, сообщается в отчетности группы. "Мы будем продолжать отслеживать и строго соблюдать все санкции, введенные против... "Мы будем продолжать отслеживать и строго соблюдать все санкции, введенные против... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5,5 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 2,6 тыс. человек, скончались 132 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "По состоянию на 7 мая в РФ выявлено 5 500 новых случаев... читать дальше

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 516 млн 758 тыс. 659, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 249 тыс. 619... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 249 тыс. 619... читать дальше

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Заявки на поставку российского газа через Украину с начала мая стабилизировались на высоком уровне - почти 100 млн кубометров в сутки, что близко к объему долгосрочного бронирования украинского коридора (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в день). Заявки... Заявки... читать дальше

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Белоруссия и Россия проведут переговоры о поправках в соглашения по поставкам газа, сообщила пресс-служба белорусского президента. "Одобрены проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке... "Одобрены проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке... читать дальше

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Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта газовые турбины производства General Electric, следует из приказа ведомства, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации. Приказ содержит подробный перечень конкретных товаров и... Приказ содержит подробный перечень конкретных товаров и... читать дальше

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Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) в пятницу не сумел прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России и продолжит консультации на выходных, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на дипломатические источники. "Встреча постпредов стран ЕС не... читать дальше

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ПАО "Россети" и ПАО "ФСК ЕЭС" отказываются от листинга своих расписок на Лондонской бирже, сообщили компании на LSE. Согласно сообщениям, компании запросили делистинг 5 мая. Ожидается, что это произойдет в течение 21 рабочего дня после объявления о соответствующем... Согласно сообщениям, компании запросили делистинг 5 мая. Ожидается, что это произойдет в течение 21 рабочего дня после объявления о соответствующем... читать дальше

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Европейские фондовые рынки завершили последние торги текущей недели резким снижением на фоне падения акций в мире. Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу также закрылись в минусе, а фондовый рынок США открыл торги в "красной" зоне после максимального... Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу также закрылись в минусе, а фондовый рынок США открыл торги в "красной" зоне после максимального... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 67,3843 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 114,65 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 71,0963 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 71,0963 руб. По сравнению с...

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ООО "Центр-резерв" с 10:00 МСК 12 мая до 15:00 МСК 13 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона... Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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