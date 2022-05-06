06 мая 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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6 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 09.05 по 15.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|09.05.2022
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Март 2022
|09.05.2022
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Март 2022
|09.05.2022
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Март 2022
|10.05.2022
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Март 2022
|10.05.2022
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Май 2022
|10.05.2022
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Май 2022
|11.05.2022
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Апрель 2022
|11.05.2022
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Март 2022
|11.05.2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Апрель 2022
|11.05.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 апреля по 06 мая
|12.05.2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Март 2022
|12.05.2022
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Март 2022
|12.05.2022
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|I квартал 2022
|12.05.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 апреля
|12.05.2022
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Апрель 2022
|12.05.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 апреля
|12.05.2022
|21:00
|Бюджет США
|Апрель 2022
|13.05.2022
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Апрель 2022
|13.05.2022
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Март 2022
|13.05.2022
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Апрель 2022
|13.05.2022
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Май 2022
Это автоматическое сообщение.
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