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ООО "Центр-резерв" с 10:00 МСК 12 мая до 15:00 МСК 13 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона... Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43718,522 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 241,866 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14877 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,8228 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,83 руб., максимальный - 70,25 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 65,83 руб., максимальный - 70,25 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1036 руб. Минимальный курс юаня составил 9,91 руб., максимальный - 10,65 руб. Было заключено 17779 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,91 руб., максимальный - 10,65 руб. Было заключено 17779 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,56 руб. Минимальный курс евро составил 69,125 руб., максимальный - 74,175 руб. Было заключено 11616 сделок.... Минимальный курс евро составил 69,125 руб., максимальный - 74,175 руб. Было заключено 11616 сделок.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 23 по 29 апреля не изменились, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе цены снизились на 0,04%. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... читать дальше

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За период с 23 по 29 апреля 2022 года плодоовощная продукция в среднем в РФ подорожала на 0,6%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе цены на эту продукцию снизились на 0,4%. Цены на плодоовощную продукцию выросли после трех... читать дальше

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За период с 23 по 29 апреля 2022 года потребительские цены повысились на 0,21% против роста на 0,25% неделей ранее (с 16 по 22 апреля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала апреля инфляция составила 1,46%, с начала года - 11,56%. В апреле 2021... В апреле 2021... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также в преддверии очередных длительных выходных из-за геополитических и санкционных рисков. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что она верит в возможность... Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что она верит в возможность... читать дальше

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Китайские технологические компании без объявления перестают работать в России из-за санкций со стороны США и поставщиков, несмотря на призывы Пекина противостоять иностранному давлению. Несколько крупных IT компаний сворачивают поставки в РФ, не делая официальных... Несколько крупных IT компаний сворачивают поставки в РФ, не делая официальных... читать дальше

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Американскому ЦБ, вероятно, потребуется повысить базовую процентную ставку минимум до 3,5% годовых или даже до более высокого уровня, чтобы сдержать инфляцию, полагает бывший заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Кларида. По его словам, "даже при... По его словам, "даже при... читать дальше

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Англо-голландская Shell, заявившая об уходе из России, подтвердила, что в настоящее время ведет переговоры о продаже сбытовых активов. Компания опубликовала комментарий генерального директора ООО "Шелл Нефть" Cергея Стародубцева: "В соответствии с ранее заявленным... Компания опубликовала комментарий генерального директора ООО "Шелл Нефть" Cергея Стародубцева: "В соответствии с ранее заявленным... читать дальше

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Мировое сообщество столкнулось с первым глобальным энергетическим кризисом, ситуация на рынках усугубляется на фоне санкций против России и ее ответных действий, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на брифинге в Вене. "Мы находимся... "Мы находимся... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., следует из раскрытия компании. Накопленную нераспределенную чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 4,5 млрд руб. рекомендуется оставить в распоряжении компании. Годовое... Годовое... читать дальше

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Оференты облигаций ООО "Калита" (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) серии 001P-03 - ООО "СтройТехИнвест" и ООО "Транспортные решения" - на вопрос представителя владельцев облигаций ООО "Регион финанс" ответили, что не в состоянии платить по обязательствам... читать дальше

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Бразильская Vale SA подписала долгосрочное соглашение о поставке никеля с американским производителем электромобилей Tesla Inc., говорится в сообщении Vale. При этом компания не предоставила финансовых деталей соглашения. Vale - крупнейший в мире производитель никеля и... При этом компания не предоставила финансовых деталей соглашения. Vale - крупнейший в мире производитель никеля и... читать дальше

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