Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 843,1 млрд руб.

5 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 843,1 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 43960,388 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 113,229 млрд руб., или на...

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Владельцы облигаций АО "Роснано" серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей вправе требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций, говорится в сообщении эмитента. Основание, повлекшее возникновение права требования досрочного погашения - нарушение "Роснано" двух... Основание, повлекшее возникновение права требования досрочного погашения - нарушение "Роснано" двух... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4515 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0037 руб. Минимальный курс юаня составил 9,91 руб., максимальный - 10,398 руб. Было заключено 12890 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,91 руб., максимальный - 10,398 руб. Было заключено 12890 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27779 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,335 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,3125 руб., максимальный - 67,825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 65,3125 руб., максимальный - 67,825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24668 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0039 руб. Минимальный курс евро составил 69,72 руб., максимальный - 71,0825 руб. Было заключено 10946... Минимальный курс евро составил 69,72 руб., максимальный - 71,0825 руб. Было заключено 10946... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торг ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5-1,3% на сигналах Федрезерва США о постепенном ужесточении монетарной политики, а также на фоне подорожавшей нефти и задержки с введением нового пакета санкций ЕС против РФ.. Индекс МосБиржи к 18:50 мск... Индекс МосБиржи к 18:50 мск... читать дальше

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Страховщики должны исполнять условия моратория на банкротство при построении отношений с клиентами, не допускать нарушений прав потребителей, отмечает ЦБ РФ. Как сообщает Банк России в пресс-релизе, "введение моратория в том числе означает, что кредиторы до 1 октября... Как сообщает Банк России в пресс-релизе, "введение моратория в том числе означает, что кредиторы до 1 октября... читать дальше

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Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США за неделю, завершившуюся 5 мая, подскочила на 17 базисных пунктов (б.п.) и составила 5,27%, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Уровень ставки обновил максимум с 2009 года. Год... Уровень ставки обновил максимум с 2009 года. Год... читать дальше

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"НОВАТЭК" сообщает, что обращение глобальных депозитарных расписок (GDR) компании за пределами Российской Федерации в настоящий момент продолжается. "В соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и... "В соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и... читать дальше

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Австрийская группа Mondi решила продать российские активы, стоимость которых составляет более 680 млн евро. Как сообщает пресс-служба компании, совет директоров группы Mondi проанализировал все возможные варианты действий в отношении интересов компании в России, и,... Как сообщает пресс-служба компании, совет директоров группы Mondi проанализировал все возможные варианты действий в отношении интересов компании в России, и,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска облигаций АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серий 002Р-02 и 002Р-03 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера... Выпускам присвоены регистрационные номера... читать дальше

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Фондовые индексы США, открывшие торги в четверг негативной динамикой, ускорили падение. При этом лидерами снижения выступают акции технологических компаний, сообщает MarketWatch. Значение Nasdaq Composite к 18:02 мск рухнуло более чем на 4%. Dow Jones Industrial Average... Значение Nasdaq Composite к 18:02 мск рухнуло более чем на 4%. Dow Jones Industrial Average... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 33560 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,2052 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,9675 руб., максимальный - 66,8 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 65,9675 руб., максимальный - 66,8 руб. Было... читать дальше

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Чистая прибыль биржевого оператора Intercontinental Exchange в январе-марте 2022 г. выросла всего на 1,7% и составила $657 млн, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с $646 млн, или $1,14 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Прибыль без учета... Прибыль без учета... читать дальше

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Финский Paulig, специализирующийся на производстве кофе, продал бизнес в России. Покупателем долей в ООО "Паулиг Рус" стал частный инвестор Викас Сои. Российский бизнес Paulig, включающий завод по обжарке кофе в Твери и 200 сотрудников, перейдет к новому владельцу.... Покупателем долей в ООО "Паулиг Рус" стал частный инвестор Викас Сои. Российский бизнес Paulig, включающий завод по обжарке кофе в Твери и 200 сотрудников, перейдет к новому владельцу.... читать дальше

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Нефтяные котировки ускорили подъем в четверг после оглашения итогов майской встречи ОПЕК+. Министры стран ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Решение совпало с... Министры стран ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Решение совпало с... читать дальше

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