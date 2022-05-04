Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,4707 руб.

Минимальный курс евро составил 69,8 руб., максимальный - 74,3575 руб. Было заключено 11009 сделок. Объем торгов составил 20080,55 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,4425 руб. за евро.

4 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20906 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,4707 руб.

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ОАО "РЖД" серии 001P-24R на 10 млрд рублей и серии 001P-25R на 15 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера -... Выпускам присвоены регистрационные номера -... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "МТС" серий 001P-19 и 001P-20 общим объемом 20 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-19-04715-A-001P и... Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-19-04715-A-001P и... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44073,618 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 355,587 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19031 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,113 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,3 руб., максимальный - 70,93 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 66,3 руб., максимальный - 70,93 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20906 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,4707 руб. Минимальный курс евро составил 69,8 руб., максимальный - 74,3575 руб. Было заключено 11009... Минимальный курс евро составил 69,8 руб., максимальный - 74,3575 руб. Было заключено 11009... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4552 руб. Минимальный курс юаня составил 10,0181 руб., максимальный - 10,7313 руб. Было заключено 15257... Минимальный курс юаня составил 10,0181 руб., максимальный - 10,7313 руб. Было заключено 15257... читать дальше

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Доллар США в ходе торгов на ода "Московской бирже" в среду опускался до 67 руб. впервые с 5 марта 2020 года; евро - ниже 70 руб. впервые с конца февраля 2020 года. Рубль ощутимо укрепился благодаря как сохраняющемуся превышению предложения валюты на внутреннем рынке над спросом... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил среду без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 2,94% и составил 2373,16 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 2,94% и составил 2373,16 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск взлетел на 3,02% - до 1114,13 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск взлетел на 3,02% - до 1114,13 пункта. Европейские фондовые... Европейские фондовые... читать дальше

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Апрельское потребление электроэнергии в России составило 90,5 млрд кВт.ч, что на 2,3% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, сообщили журналистам в Минэнерго. Выработка составила 92,29 млрд кВт.ч (+2,6%). За январь-апрель потребление в целом по России... За январь-апрель потребление в целом по России... читать дальше

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Россия, как суверенный заемщик, и российские юрлица смогут частично или полностью прекратить обязательства перед иностранными кредиторами из стран, присоединившихся к санкциям против РФ, зачислив долговые бумаги на специальные счета типа "С", следует из указа президента РФ,... читать дальше

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Эксперты технического комитета ОПЕК+ рекомендовали придерживаться плана альянса по наращиванию в июне квоты добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. В четверг, 5 мая, в 14:00 мск, состоится министерский комитет... В четверг, 5 мая, в 14:00 мск, состоится министерский комитет... читать дальше

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Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО "Бифорком Тек" на уровне "BBB.ru" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, оценки бизнес-профиля компании ограничены невысокими позициями компании на российском рынке... Как отмечает агентство, оценки бизнес-профиля компании ограничены невысокими позициями компании на российском рынке... читать дальше

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По итогам 2021 года группа "ЮТэйр" увеличила чистую прибыль по МСФО относительно результата предыдущего года в 8,6 раза - до 26,8 млрд руб., говорится в отчете группы. Выручка выросла на 37% - до 76,8 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 30% - до 67,2 млрд... Выручка выросла на 37% - до 76,8 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 30% - до 67,2 млрд... читать дальше

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Правительство России внесло изменения в программу "Земский доктор/Земский фельдшер", расширив категории получателей единовременных компенсационных выплат. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Как... Как... читать дальше

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Немецкий автоконцерн Volkswagen AG (VW) намерен увеличить инвестиции в производство электромобилей в Северной Америке, рассчитывая, что этот рынок не пострадает от российско-украинского конфликта и китайских локдаунов. "Мы полагаем, что Америка не будет затронута тем,... "Мы полагаем, что Америка не будет затронута тем,... читать дальше

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В марте потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), взлетели на 8,8% в годовом выражении после подъема на 7,8% месяцем ранее. Это максимальные темпы повышения с октября 1988 года. В марте прошлого года инфляция... читать дальше

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