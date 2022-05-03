ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 апреля в размере 71,0237 руб., евро - 74,5589 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 74,5589 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 75,28 коп.

3 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 71,0237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 127,16 коп.

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Новые санкции Европейского союза в отношении России будут включать в себя меры против поставок российской нефти, заявил во вторник председатель Евросовета Шарль Мишель. "Я уверен, что Совет ЕС неминуемо введет дальнейшие санкции, особенно в отношении российской нефти", - заявил... читать дальше

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В марте 2022 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 5,3% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 1,1%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце подскочили на 36,8%. Рост стал максимальным за всю... читать дальше

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Одной из тем телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона стала глобальная продовольственная безопасность, сообщает пресс-служба Кремля. "С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения... "С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения... читать дальше

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Безработица в 19-ти странах еврозоны в марте 2022 года снизилась до 6,8% с 6,9%% месяцем ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Согласно пересмотренным данным, в феврале 2022 года уровень безработицы составил 6,9%, а не 6,8%,... читать дальше

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События на Украине способны спровоцировать продовольственный и обостряют энергетический кризис, урегулирование которых Евросоюз может обеспечить в процессе усиления интеграции, заявил глава правительства Италии Марио Драги. Выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента... читать дальше

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Словакия пока не может позволить себе отказаться от российской нефти и присоединиться к возможному эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ, заявил во вторник словацкий министр энергетики Рихард Сулик. "Мы будем, конечно, настаивать на исключении", - приводит его слова агентство... читать дальше

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Розничные продажи в Германии в марте сократились на 0,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). В феврале показатель увеличился на 0,1%. По сравнению с мартом 2021 года розничные продажи в... По сравнению с мартом 2021 года розничные продажи в... читать дальше

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Европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ВР больше не покупают российскую нефть, заявил глава компании Бернард Луни в ходе телеконференции. Он отметил, что компания владеет 4 НПЗ в Европе, в частности, в Испании, Германии и Нидерландах, "и я могу подтвердить, что они чисты... читать дальше

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Правительство продолжает работу по повышению доступности бесплатной юридической помощи гражданам. На закупку специальных автомобилей – мобильных офисов, которые будут использоваться в труднодоступных и отдалённых населённых пунктах, выделено почти 100 млн рублей. Соответствующее... читать дальше

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Британская ВР отразила чистый убыток в результатах за 1-го квартал 2022 года до уплаты налогов в $24 млрд от владения акциями "Роснефти", говорится в презентации компании. Эта сумма включает $13,5 млрд списания справедливой стоимости чистых инвестиций, $11,1 млрд -... Эта сумма включает $13,5 млрд списания справедливой стоимости чистых инвестиций, $11,1 млрд -... читать дальше

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Венгрия не может гарантировать бесперебойное функционирование экономики без российской нефти, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто. Во вторник Сийарто находится в столице Казахстана с рабочим визитом. "Мы проголосовали за... "Мы проголосовали за... читать дальше

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Выработка электроэнергии на российских АЭС в апреле составила свыше 19 млрд кВт ч, сообщил "Росэнергоатом" в своем телеграм-канале в понедельник. "Росэнергоатом" динамику относительно марта не приводит. При этом "Системный оператор" ранее сообщал, что выработка на АЭС в марте... читать дальше

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Сбербанк снизил ставки по основным вкладам на 4 процентных пункта (п.п.), следует из материалов на сайте банка. Теперь максимальная ставка по вкладам у Сбербанка составляет 12%, тогда как ранее она достигала 16%. По "СберВкладу" ставка при размещении средств на 1-3... По "СберВкладу" ставка при размещении средств на 1-3... читать дальше

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Бизнесмен Олег Тиньков продал долю в TCS Group (основная компания Тинькофф банка) "Интерросу" Владимира Потанина со значительным дисконтом. "Я продал за копейки", - заявил Тиньков в интервью New York Times. Точную сумму сделки он не назвал, отметив, что продал долю в TCS за 3%... читать дальше

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Заявки на поставку российского газа через Украину стабилизировались на высоком уровне - почти 100 кубических метров в сутки, что близко к объему долгосрочного бронирования украинского коридора (40 млрд куб. м в год или 109 млн куб. м в день). Заявки европейских... Заявки европейских... читать дальше

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Для автозавода ГАЗ увеличен предельный размер субсидируемого кредита с 10 млрд до 20 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На сайте правительства сообщается, что "речь идёт о займе по ставке до 11% годовых, который... На сайте правительства сообщается, что "речь идёт о займе по ставке до 11% годовых, который... читать дальше

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