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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 апреля в размере 71,0237 руб., евро - 74,5589 руб.
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Рост промпроизводства в марте составил 3%
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03 мая 2022 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 апреля в размере 71,0237 руб., евро - 74,5589 руб.

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3 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 71,0237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 127,16 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 74,5589 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 75,28 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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По сравнению с мартом 2021 года розничные продажи в...    читать дальше
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03 мая 2022 года 13:48
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"Мы проголосовали за...    читать дальше
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Заявки на прокачку через Украину закрепились на уровне 100 млн куб. м в сутки
Заявки на поставку российского газа через Украину стабилизировались на высоком уровне - почти 100 кубических метров в сутки, что близко к объему долгосрочного бронирования украинского коридора (40 млрд куб. м в год или 109 млн куб. м в день).

Заявки европейских...    читать дальше
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03 мая 2022 года 11:17
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Для автозавода ГАЗ увеличен предельный размер субсидируемого кредита с 10 млрд до 20 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На сайте правительства сообщается, что "речь идёт о займе по ставке до 11% годовых, который...    читать дальше
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