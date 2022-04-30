ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 апреля в размере 71,0237 руб., евро - 74,5589 руб.

Евросоюз намерен предложить странам ввести полный запрет на российскую нефть к концу этого года и отключить ряд банков РФ, включая Сбербанк, от SWIFT, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Первый туристический чартер туроператора "Интурист" приземлился в аэропорту Махачкалы в Дагестане, чартерные рейсы в регион выполняет авиакомпания Red Wings, сообщила пресс-служба Ростуризма.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень видов деятельности для предоставления предприятиям годичной отсрочки по уплате страховых взносов, сообщается на сайте правительства.

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Валовой внутренний продукт Литвы в январе-марте этого года вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и в сопоставимых ценах составил 14,2 млрд евро, сообщил Департамент статистики со ссылкой на предварительные данные.

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Ритейлер "Магнит" в 1-м квартале 2022 года получил 10,905 млрд чистой прибыли против 10,875 млрд годом ранее (показатели по стандарту IAS 17).

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Сбербанк с 1 мая 2022 года снизит ставки по базовым ипотечным продуктам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке, говорится в сообщении банка.

Ставки по этим программам будут начинаться от 13,9% (сейчас - от 16,9%).