Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,0161 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,3075 руб., максимальный - 72,3975 руб. Было заключено 48302 сделки. Объем торгов составил 96077,81 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,14 руб. за доллар США.

29 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0161 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44429,204 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 184,924 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0161 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,3075 руб., максимальный - 72,3975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,3075 руб., максимальный - 72,3975 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7730 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5613 руб. Минимальный курс евро составил 73,5 руб., максимальный - 76,73 руб. Было заключено 14846 сделок.... Минимальный курс евро составил 73,5 руб., максимальный - 76,73 руб. Было заключено 14846 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1244 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8453 руб. Минимальный курс юаня составил 10,679 руб., максимальный - 11,1059 руб. Было заключено 16053... Минимальный курс юаня составил 10,679 руб., максимальный - 11,1059 руб. Было заключено 16053... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на оптимистичной ноте на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры и решении Банка России о снижении ставки. Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 300 б.п. - до 14% годовых, и дал сигнал, что видит... Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 300 б.п. - до 14% годовых, и дал сигнал, что видит... читать дальше

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НАУФОР предлагает увеличить количество инструментов, для покупки которых неквалифицированным инвесторам придется проходить тест, говорится в сообщении ассоциации. В частности, предлагается добавить тестирование перед первой покупкой некоторых паев/акций ETF, которые... В частности, предлагается добавить тестирование перед первой покупкой некоторых паев/акций ETF, которые... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу, обе эталонные марки завершают в плюсе неделю и месяц на опасениях по поводу предложения топлива на глобальном рынке. "Рост цен вчера и сегодня главным образом отражает повышенную вероятность введения Европейским союзом... "Рост цен вчера и сегодня главным образом отражает повышенную вероятность введения Европейским союзом... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который наделяет лизингополучателя правом обратиться к лизингодателю с требованием о передаче ему в собственность предмета лизинга без уплаты неустойки и других штрафных мер. Документ размещен в электронной базе данных... читать дальше

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Показатели прибыли порядка 75% европейских компаний, уже отчитавшихся за прошедший квартал, превзошли прогнозы рынка, пишет газета Financial Times со ссылкой на подсчеты Barclays. В США прибыли оказались лучше ожиданий в случае 86% компаний, опубликовавших отчетность на... В США прибыли оказались лучше ожиданий в случае 86% компаний, опубликовавших отчетность на... читать дальше

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Выручка АО "Почта России" по РСБУ в 1-м квартале 2022 года составила 51,1 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года, следует из отчетности почтового оператора. В том числе выручка от услуг почтовой связи составила 38,4 млрд рублей (рост на... В том числе выручка от услуг почтовой связи составила 38,4 млрд рублей (рост на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0058 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,1475 руб., максимальный - 72,4975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,1475 руб., максимальный - 72,4975 руб. Было... читать дальше

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Банк России в условиях постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повысил до 4% нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для банков с... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в ходе торгов в пятницу на фоне разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности ряда крупных ИТ-компаний. Также участники рынка оценивают макроэкономическую статистику. Как стало известно в пятницу, доходы населения США в марте... Как стало известно в пятницу, доходы населения США в марте... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" отказался от публикации отчета по международным стандартам за первый квартал 2022 года, сообщила компания. "ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает о принятом решении не публиковать производственные результаты и промежуточную консолидированную финансовую отчетность,... "ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает о принятом решении не публиковать производственные результаты и промежуточную консолидированную финансовую отчетность,... читать дальше

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Чистая прибыль американского производителя потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. в первом квартале 2022 года снизилась на 18% и составила $559 млн, или 66 центов на акцию, по сравнению с $681 млн, или 80 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года,... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в апреле увеличился до 65,2 пункта по сравнению с 59,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительные данные показали рост индекса в апреле до 65,7... читать дальше

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