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29 апреля 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,0161 руб.

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29 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12459 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0161 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,3075 руб., максимальный - 72,3975 руб. Было заключено 48302 сделки. Объем торгов составил 96077,81 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,14 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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